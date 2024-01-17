NBA｜金塊航班延誤八小時抵費城　安比續取41分領76人獲勝（附比賽精華）

美國受到大雪的天氣影響，丹佛金塊作客的行程一度受阻，在延誤達8小時後，球隊抵達費城，卻以121:126不敵76人。76人的安比（Joel Embiid）今場繼續交出表現，獨取最多的41分及10次的助攻。

金塊因為飛機引擎被雪冰封之下，球隊被困逾8個小時。飛機原定是在周一（15日）中午起飛，並在下午5時飛抵費城。不過飛機結果要下午5時才起飛，晚上10時才到達費城。教練的米高馬龍（Michael Malone）還表示：「我們唱着歌、牽着手，充分利用了這段時間。最重要是我們做到了，安全地到達這裡。」然而球隊在抵達不足24小時後就對76人。