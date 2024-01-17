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體育
2024-01-17 14:04:37

NBA｜金塊航班延誤八小時抵費城　安比續取41分領76人獲勝（附比賽精華）

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安比獨取41分，協助76人擊敗金塊。(美聯社)

安比獨取41分，協助76人擊敗金塊。(美聯社)

美國受到大雪的天氣影響，丹佛金塊作客的行程一度受阻，在延誤達8小時後，球隊抵達費城，卻以121:126不敵76人。76人的安比（Joel Embiid）今場繼續交出表現，獨取最多的41分及10次的助攻。

金塊因為飛機引擎被雪冰封之下，球隊被困逾8個小時。飛機原定是在周一（15日）中午起飛，並在下午5時飛抵費城。不過飛機結果要下午5時才起飛，晚上10時才到達費城。教練的米高馬龍（Michael Malone）還表示：「我們唱着歌、牽着手，充分利用了這段時間。最重要是我們做到了，安全地到達這裡。」然而球隊在抵達不足24小時後就對76人。

美國費城受大雪影響。(美聯社)

美國費城受大雪影響。(美聯社)

安比末段連取10分致勝

兩隊在首3節的時間都相當接近，全場16次互換領先、14次打成平手，首3節兩隊領先都不超過10分。然而比賽在第4節的後半出現轉變。76人由安比個人連取10分，令雙方比數就拉開至10分，而之後金塊未能追上，最終76人贏126:121，連贏3場。

安比今場個人獨取41分及10次助攻，而金塊的祖傑（Nikola Jokic）其實都有25分及19個籃板，當中11個更是進攻籃板，可是就是最後的6分鐘連番失機，令金塊落敗。而他們之後仍要作客波士頓、華盛頓、印第安波利斯及紐約。

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76人以126:121擊敗金塊。(美聯社) 76人以126:121擊敗金塊。(美聯社) 76人以126:121擊敗金塊。(美聯社) 76人以126:121擊敗金塊。(美聯社) 76人以126:121擊敗金塊。(美聯社)
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