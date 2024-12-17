NBA｜金塊謝姆梅利絕殺帝王　騎士29分輕取籃網

周一（16日）晚的NBA賽事有多場1分上落的比賽，當中包括金塊作客帝王的比賽。金塊在這場比賽的上半場大部份時間都處於領先，最多更拉開過23分。然而在帝王在第2節力追之下，到第3節首次反超金塊。然而帝王也沒有拉開得太多，到最後的1分49秒艾朗哥頓（Aaron Gordon）的3分得手，金塊追至落後1分。兩隊在最後階段6次互換領先，到最後的8.1秒，金塊的謝姆梅利起手射入，令金塊終以130:129取勝。

兩隊的5名正選今場都取得雙位數得分，但是金塊就在後備得分佔優。金塊功臣的梅利今場取得全隊的最多的28分，而隊友祖傑（Nikola Jokic）就交出20分、14個籃板及13次助攻的「三雙」成績，帶領金塊作客贏波兼取得三連勝。

熱火加時1分僅負活塞

至於常規賽領先的騎士，作客面對籃網相對輕鬆。在德國的得分後衛舒洛達（Dennis Schroder）被交易至金州勇士後，籃網的首場比賽，投射命中率跌至得42%，相反騎士今場不單有7位球員取得雙位數的得分，命中率也達53.1%，當中伊雲莫利（Evan Mobley）攻入最多的21分，令騎士在近7場已贏到第6場。而同日，芝加哥公牛也僅以122:121擊敗多倫多速龍，邁亞密熱火就打到加時，以124:125不敵主場的底特律活塞。