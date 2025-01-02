NBA｜金塊輕取鷹隊三連捷　火箭贏獨利俠終止連敗

丹佛金塊的3屆最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）交出生涯第144次的「三雙」，協助球隊元旦日以139:120輕取阿特蘭大鷹隊，取得3連勝。至於侯斯頓火箭在另一場，就以110:99擊敗達拉斯獨行俠，結束球隊止前的兩連敗。
主場面對着東岸排第7的鷹隊，兩隊上半場4次互換領先及10次打成平手。當中祖傑半場已有接近「三雙」的13分、10個籃板及9次助攻的表現。然而在第3節金塊打出39:14的走勢，令雙方差距拉開，在進入第4節前，金塊已拉開至115:95的優勢。第4節金塊更領先過27分之下，他們終以139:120擊敗對手。
祖傑今場最終交出23分、17個籃板及15次助攻，而金塊全隊7人取得雙位數得分，包括正選的5人。而除了祖傑，謝姆梅利（Jamal Murray）及米高波特（Michael Porter Jr.）也有21分貢獻。鷹隊的泰爾楊格（Trae Young）雖然亦有30分，可是鷹隊的隊友未能協助，令球隊新一年就輸波。
火箭亞曼湯臣停賽2場
另外，在星期日（12月29日）的比賽與邁亞密熱火「打大交」的火箭，亞曼湯臣（Amen Thompson）被罰停賽及停薪2場，還要罰款14.5萬美元，主教練的烏當卡（Ime Udoka）也因為言論侮辱裁判及未及時離開賽場而被罰5萬美元。謝倫格連（Jalen Green）亦被罰款3.5萬美元。熱火的羅斯亞（Terry Rozier）也被停賽及停薪1場。不過火箭在元旦日，仍然以110:99擊敗獨行俠。
艾派倫辛根（Alperen Sengun）今場為火箭攻入23分，謝倫格連也有22分貢獻，半場為火箭拉開比數。獨行俠今場雖然繼續有當錫（Luka Doncic）缺陣，而艾榮（Kyrie Irving）及基利湯臣（Klay Thompson）就復出，二人都為獨行俠取得16分，但球隊下半場還是無法追回分差。