NBA｜金塊輕取鷹隊三連捷　火箭贏獨行俠終止連敗

丹佛金塊的3屆最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）交出生涯第144次的「三雙」，協助球隊元旦日以139:120輕取阿特蘭大鷹隊，取得3連勝。至於侯斯頓火箭在另一場，就以110:99擊敗達拉斯獨行俠，結束球隊止前的兩連敗。

主場面對着東岸排第7的鷹隊，兩隊上半場4次互換領先及10次打成平手。當中祖傑半場已有接近「三雙」的13分、10個籃板及9次助攻的表現。然而在第3節金塊打出39:14的走勢，令雙方差距拉開，在進入第4節前，金塊已拉開至115:95的優勢。第4節金塊更領先過27分之下，他們終以139:120擊敗對手。