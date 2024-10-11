金塊隊擁有祖傑（Nikola Jokić）、謝姆梅利（Jamal Murray） 、艾朗哥頓（Aaron Gordon）和米高波特（Michael Porter Jr） ，這是一個非常強大的前四陣容，亦是2023年奪冠的基石，但圍繞他們的輪換陣容，在過去兩個夏天中受到了打擊。

布朗（Bruce Brown） 和 謝夫格連（Jeff Green）在奪冠後為了領更高人工而離隊，KCP也在今個休賽期做了同樣的選擇。他們雖然不是改變局勢的球員，但加起來卻足以在一場持久戰中發揮作用。沒有Brown和Green ，丹佛無法從布勞恩（Christian Braun）和一眾新人身上獲得所希望的價值，最終於季後賽第二輪止步。

現在怎麼辦？KCP的離開會讓他們更遠離爭冠行列嗎？

關鍵：金塊能應對陣容流失的衝擊嗎？

金塊隊仍然擁有祖傑（Nikola Jokić），他是現今最佳球員，自帶進攻體系和在健康狀態下每季50勝的保證。他們還有謝姆梅利（Jamal Murray） ，他與祖傑（Nikola Jokić）的擋拆配合是NBA聯盟最具威脅的進攻組合。前鋒Porter臂展達7英尺，能夠以高射炮般命中投籃，而艾朗哥頓（Aaron Gordon）則擁有出色的力量和運動能力。

即便是隨便搭配其他球員，這組合依然能為對手製造不少麻煩，正如上賽季一樣，當KCP不在陣容中的時候，他們每100個有效進攻回合淨勝對手14.5分。

但他們是否足以應對西岸季後賽的挑戰，甚至擊敗東岸的出線球隊呢？如果謝姆梅利（Jamal Murray）健康問題仍未解決，那肯定不行。 謝姆梅利（Jamal Murray）在媒體日上告訴記者，膝傷已經完全康復，這次受傷令他缺席了整個2021-22賽季，並且還影響了上賽季季後賽和巴黎奧運表現。