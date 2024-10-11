- 2023-24賽季成績
- 戰績：57勝25負（在第二輪輸給明尼蘇達木狼）
- 進攻評級：117.8（排名第5）
- 防守評級：112.3（排名第8）
金塊2024/25轉會消息
- 新增球員：韋斯布克（Russell Westbrook），沙域（Dario Saric）, 賀美斯（DaRon Holmes II）
- 離隊球員： 卡威樸普（Kentavious Caldwell-Pope）, 歷基積臣（Reggie Jackson）, 賀列迪（Justin Holiday）
金塊隊擁有祖傑（Nikola Jokić）、謝姆梅利（Jamal Murray） 、艾朗哥頓（Aaron Gordon）和米高波特（Michael Porter Jr） ，這是一個非常強大的前四陣容，亦是2023年奪冠的基石，但圍繞他們的輪換陣容，在過去兩個夏天中受到了打擊。
布朗（Bruce Brown） 和 謝夫格連（Jeff Green）在奪冠後為了領更高人工而離隊，KCP也在今個休賽期做了同樣的選擇。他們雖然不是改變局勢的球員，但加起來卻足以在一場持久戰中發揮作用。沒有Brown和Green ，丹佛無法從布勞恩（Christian Braun）和一眾新人身上獲得所希望的價值，最終於季後賽第二輪止步。
現在怎麼辦？KCP的離開會讓他們更遠離爭冠行列嗎？
關鍵：金塊能應對陣容流失的衝擊嗎？
金塊隊仍然擁有祖傑（Nikola Jokić），他是現今最佳球員，自帶進攻體系和在健康狀態下每季50勝的保證。他們還有謝姆梅利（Jamal Murray） ，他與祖傑（Nikola Jokić）的擋拆配合是NBA聯盟最具威脅的進攻組合。前鋒Porter臂展達7英尺，能夠以高射炮般命中投籃，而艾朗哥頓（Aaron Gordon）則擁有出色的力量和運動能力。
即便是隨便搭配其他球員，這組合依然能為對手製造不少麻煩，正如上賽季一樣，當KCP不在陣容中的時候，他們每100個有效進攻回合淨勝對手14.5分。
但他們是否足以應對西岸季後賽的挑戰，甚至擊敗東岸的出線球隊呢？如果謝姆梅利（Jamal Murray）健康問題仍未解決，那肯定不行。 謝姆梅利（Jamal Murray）在媒體日上告訴記者，膝傷已經完全康復，這次受傷令他缺席了整個2021-22賽季，並且還影響了上賽季季後賽和巴黎奧運表現。
韋斯布克命中率左右大局
金塊今季迎來了一個大牌球員——前MVP、現年36歲的韋斯布克（Westbrook），但他也帶來了一些複雜問題。韋斯布克（Westbrook）是NBA歷史上大量出手球員之中命中率最差，對任何體系都是負擔。但他在快速反擊中，是一個極具爆發力的組織者。儘管擁有一系列明星級隊友，但在過去7個賽季中，他只贏過一個季後賽系列賽。
也許更重要的是布勞恩（Christian Braun）、屈臣（Peyton Watson）和 Julian Strawther的持續發展。這也是金塊上季的計劃，但屈臣（Peyton Watson）和 Strawther在第二輪輸給木狼時未能幫到忙。期望布勞恩（Christian Braun）有所貢獻是一回事，畢竟他是奪冠隊中寶貴的一員，但要同時依賴一批新秀來支撐，就是另一回事了。
不過話說回來，祖傑（Nikola Jokić）和謝姆梅利（Jamal Murray）將提供讓所有人表現出色的空間，他們會創造空位投籃的機會，助攻予那些切入的隊友。當然會有成長的痛苦，但丹佛的新秀們在賽季結束時的表現，將決定這個賽季的結局會像上賽季那樣，還是像奪冠那個賽季一樣。
謝姆梅利能否保持健康？
金塊對謝姆梅利（Jamal Murray） 的健康充滿信心，這反映在為他提供的頂薪合約上。他與祖傑（Nikola Jokić）席捲聯盟，其他球員也提升了自己的表現。米高波特（Michael Porter Jr）不只在投籃上提供貢獻, 布勞恩（Christian Braun）穩固了自己作為韋斯布克（Westbrook）為後備席注入了強悍的能量，正如艾朗哥頓（Aaron Gordon）在媒體日對記者所說，每個金塊球員都應該有責任「履行自己的承諾」。隨著祖傑（Nikola Jokić）處於巔峰狀態，他每個賽季都能為金塊帶來奪冠的機會。
如果謝姆梅利（Jamal Murray）無法保持健康，或者場上無法恢復巔峰狀態。而且我們看不到金塊年輕球員的顯著進步， 加上韋斯布克（Westbrook）讓後備席陷入混亂。而報道中提到的主教練米高馬龍（Michael Malone）與管理層「意見不合」的傳聞，開始成為一個干擾因素。金塊或再度止步於季後賽第二輪。球隊的老闆認為沒有理由再投資8000萬美元在米高波特（Michael Porter Jr）身上直到2026-27賽季，金塊決定以祖傑（Nikola Jokić）和謝姆梅利（Jamal Murray）為核心的考量下，決定按下重啟鍵。
Fantasy分析
與其盛讚祖傑（Nikola Jokić）作為遊戲中最佳的Fantasy資產之一，我們來談談謝姆梅利（Jamal Murray）。市場似乎對他的健康狀況並不擔憂。我希望能分享這種樂觀態度，但我對他的第五輪ADP持保留態度。
艾朗哥頓（Aaron Gordon）是我在Fantasy中一直鎖定的球員。他在丹佛的禁區位置表現得很好，這釋放了得分、籃板和助攻能力，讓他能夠累積多項Fantasy數據。
2024-25 賽季賽程
揭幕戰：10月24日主場對雷霆
勝場總數預測：51.5
祖傑（Nikola Jokić）在過去6個賽季中平均每季取得53勝。這是目前聯盟中最強球員的標準，他應該會再次達到這標準，無論是否擁有更深的陣容。
作者：Ben Rohrbach
原文刊登於 Yahoo 體育