NBA｜金塊2分險勝獨行俠　塞爾特人再贏公鹿

丹佛金塊憑着米高波特（Michael Porter Jr.）最後6.5秒的起手得分，協助球隊以122:120險勝達拉斯獨行俠。至於密爾沃基公鹿頹勢未止，球隊以107:113不敵上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，今季首10場比賽輸掉8場。 上屆最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）與得分王當錫（Luka Doncic）的對壘，從金塊與獨行俠全場22次互換領先，最多僅拉開過10分的距離，足見比賽的緊湊。金塊確實在首節拉開過10分，不過比賽卻在之後一直都處於膠着。艾榮（Kyrie Irving）在1分23秒轉身起手，為獨行俠領先120:118。但是之後金塊憑祖傑的上籃，再度扳平。在比賽餘下的6.5秒，米高波特中距離的跳射得分，令金塊又反先122:120。獨行俠艾榮之後的3分射失，隊友加福特（Daniel Gafford）未能補中，令金塊以2分小勝。

MVP祖傑連續4場「三雙」 兩隊的5名正選今場都有雙位數得分，當中艾榮貢獻最多的43分，當中3分球更是8投6中，可是射失的正是在末段的2個3分球。而當錫也有24分、9個籃板及9次的助攻，然而關鍵時刻的失手，令獨行俠落敗。至於祖傑今場取得37分、18個籃板及15次助攻，連續4場交出「三雙」的表現，而謝姆梅利（Jamal Murray）及波射分別有18及17分進帳。贏波的金塊就已取得5連勝，至於獨行俠則連輸2場。 在東岸方面，上屆總冠軍的塞爾特人作客與公鹿再度交手。兩隊上月在波士頓，綠軍贏11分。近9場僅1勝的公鹿，開局表現不錯，在安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）半場攻入27分之下，最多拉開過17分。不過塞爾特人在第3節打出一波12:0的攻勢，抵銷公鹿的優勢，第3節公鹿就只取得15分。塞爾特人在第4節拉開比數後就一直領先到尾，最後贏113:107。安迪杜甘普今場為公鹿取得43分及13個籃板，至於列拿特（Damian Lillard）雖然都有14分，但外投表現失準，3分8投僅1中。相後對手的塞爾特人雖然今場的命中率低，但就是3分球射入19球，令他們仍得以取勝。

勇士西岸大戰挫雷霆 另外西岸的大戰，金州勇士以127:116擊敗奧克拉荷馬城雷霆。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場為球隊貢獻36分，當中射入7個3分球，另外雷霆的賀姆根（Chet Holmgren）於第一節比賽期間右髖受傷後，之後再沒有上陣。 孟菲斯灰熊就作客以134:89大勝「擺爛」的波特蘭拓荒者，日本球星的河村勇輝再度上陣，今場他再次射入3分，同時也交出了4次的助攻，這是他在NBA以來最多上陣時間的一場。