NBA｜金塊3分險勝木狼　三頭馬車爭西岸第一（附比賽精華）

西岸「一哥」的爭逐形成三頭馬車的局面，丹佛金塊在作客明尼蘇達木狼的常規賽，在一度領先18分下，遭木狼追近，不過金塊最後仍保住領先優勢以115:112擊敗木狼。西岸目前榜首仍然由奧克拉荷馬城雷霆領先，而金塊就追上次席，木狼就以1場的距離落後。

上屆總冠軍的金塊，連續4場的作客比賽來到最後一場。金塊在最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）帶領下，一度將比分拉開過18分。然而木狼在下半場力追，將雙方比分逐步收窄，不過木狼最後還是未能取勝，以3分之微落敗。祖傑今場為金塊貢獻35分及交出16個籃板，而金塊今場的命中率，特別是3分球命中率較佳，成為雙方的分野，金塊全場命中率達51.9%，3分球更是27投14中，相後木狼只有47.7%的命中率，3分只有35射12中。