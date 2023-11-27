NBA｜金塊MVP祖傑「準三雙」為狀元授課　輕取馬刺12分（附比賽精華）

上屆NBA總決賽的最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），向今季新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama）上了寶貴一課。祖傑帶領的丹佛金塊以132:120輕鬆擊敗聖安東尼奧馬刺，祖傑個人更攻入39分，兼取得11個籃板及9次的助攻，讓22分的雲班耶馬折服。

獲得雲班耶馬的馬刺，在常規賽未見得起色，賽前更已錄得11連敗。然而「斑馬」卻是越打越好，不過面對上屆總冠軍的金塊，馬刺還是難以招架，除了首節追平及反超2分之外，馬刺未有再領先，全場最多輸28分之下，馬刺以120:132作客不敵金塊。金塊的祖傑取得「準三雙」的39分、11個籃板及9次助攻，而雲班耶馬都有22分、11個籃板、6次偷球及4次封阻的表現，只是隊友的差異成為兩隊的分野。馬刺輸波後已累積12連敗。