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體育
2023-11-27 13:47:04

NBA｜金塊MVP祖傑「準三雙」為狀元授課　輕取馬刺12分（附比賽精華）

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上屆NBA總決賽最有價值球員祖傑，帶領金塊輕取馬刺。(路透社)

上屆NBA總決賽最有價值球員祖傑，帶領金塊輕取馬刺。(路透社)

上屆NBA總決賽的最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），向今季新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama）上了寶貴一課。祖傑帶領的丹佛金塊以132:120輕鬆擊敗聖安東尼奧馬刺，祖傑個人更攻入39分，兼取得11個籃板及9次的助攻，讓22分的雲班耶馬折服。

獲得雲班耶馬的馬刺，在常規賽未見得起色，賽前更已錄得11連敗。然而「斑馬」卻是越打越好，不過面對上屆總冠軍的金塊，馬刺還是難以招架，除了首節追平及反超2分之外，馬刺未有再領先，全場最多輸28分之下，馬刺以120:132作客不敵金塊。金塊的祖傑取得「準三雙」的39分、11個籃板及9次助攻，而雲班耶馬都有22分、11個籃板、6次偷球及4次封阻的表現，只是隊友的差異成為兩隊的分野。馬刺輸波後已累積12連敗。

金塊以132:120擊敗馬刺。(路透社) 金塊以132:120擊敗馬刺。(路透社) 金塊以132:120擊敗馬刺。(路透社) 金塊以132:120擊敗馬刺。(路透社) 金塊以132:120擊敗馬刺。(路透社) 金塊以132:120擊敗馬刺。(路透社)

公鹿落後26分反勝拓荒者

至於密爾沃基公鹿，在作客波特蘭拓荒者創下今個賽季的最大反勝。球隊在第3節初落後過最多26分之下，卻奇蹟以108:102反勝對手。公鹿今仗第3節曾落後過55:81，不過列拿特（Damian Lillard）及安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）之後攻入32分，帶領球隊最終反勝。「字母哥」安迪杜甘普今仗取得33分及16個籃板，而列拿特都有31分進帳。公鹿贏波後目前在東岸仍守在第3。

公鹿108:102反勝拓荒者。(美聯社) 公鹿108:102反勝拓荒者。(美聯社) 公鹿108:102反勝拓荒者。(美聯社) 公鹿108:102反勝拓荒者。(美聯社) 公鹿108:102反勝拓荒者。(美聯社)
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