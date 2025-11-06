NBA｜開季十日10個神奇數據 場均45.7次犯規增23%

NBA新球季仍在初期階段，有分析師綜合了開季首十日的數據（截至10月30日)，得出以下10個關鍵數字。
1.聯盟場均得分：117.7分（每隊）
這是NBA史上第三高紀錄，也是自1961–62年以來的最高數字。這得益於節奏與效率雙雙提升。
聯盟目前場均每48分鐘有101.9次進攻回合，這是過去30年有逐球數據以來的最高節奏。雖然節奏可能隨季節進展而放緩，但效率往往會提升。
聯盟目前每100回合得分114.3分，已接近歷史最高紀錄（兩年前的114.5）。
2. 場均犯規45.7次 每100次投籃有29.8次罰球
罰球是最有效率的得分方式，而罰球數顯著上升。45.7次犯規是過去30年的最高，較上季37.2次增加了23%。
不僅是跳投防守的吹罰增加，在突破時的進攻犯規率亦達8.5%，比上季的7.2%高出明顯，創13年新高。奧蘭多魔術（每100次出手有40.6次罰球）、侯斯頓火箭（39.5次）與洛杉磯湖人（38.3次）；分別為近20年最高、次高與第五高罰球率球隊。
3.防守端後場施壓率：18.2%
更多犯規或來自於更積極的壓迫防守。聯盟效法印第安納溜馬上季的成功模式，後場壓迫比例創13年新高。
更多壓迫也帶來更多失誤。儘管如此，聯盟進攻效率仍提升。平均每100回合有15.3次失誤（上季為14.3）。
波士頓塞爾特人、鳳凰城太陽與克里夫蘭騎士的防守壓迫點提升最明顯，共有20支球隊比上季更積極。
4. 76人出手質量墊底
根據追蹤數據，76人的投籃質量全聯盟最差，但進攻效率卻高居第二（每百回合得124.9分，開季4勝0敗）。
他們在進攻的五項指標中，有四項進入前十：罰球率第六、失誤率第二、進攻籃板率第六。
然而他們禁區命中率僅54.8%（倒數前十），外線命中率卻高達41.9%，明顯難以長期維持。
令人驚訝的是，四場勝仗中有三場是第四節落後雙位數後逆轉。上季在類似情況下，他們是0勝46敗。
5. 熱火每次進攻平均僅12.6秒
這是過去13季追蹤數據中最快的節奏。之前的紀錄是雷霆在2018–19年的13.1秒。
根據Synergy數據，熱火23.4%的進攻為快攻（聯盟第2高），每100回合僅設置19.1次擋拆，為13年來最低。上季熱火快攻率僅16.5%，平均69次擋拆。如今節奏大改造後，他們進攻效率升至第9名（過去三季都排尾十）。
6 雲班耶馬61%投籃來自禁區
上季這名7呎4吋的馬刺巨人僅37%出手在禁區，本季雲班耶馬出手明顯更靠近籃框，罰球率大幅提升；每100次出手有50次罰球，上季僅22.1次。
馬刺隊三分出手比例下降至全聯盟第4低，但有效命中率、罰球率與進攻籃板率均大幅提升。
7. 字母哥場均26.5分來自禁區
在過去30年有投籃區域統計的資料中，單季禁區得分紀錄為巨無霸奧尼爾在1999–2000年的22.5分。「字母哥」安迪杜甘普（Thanasis Antetokounmpo）曾以20.3分位列歷史第3。
近30年禁區得分最高的15個賽季，全由奧尼爾（8次）、字母哥（5次）與錫安威廉臣（Zion Williamson）（2次）包辦。
8. SGA關鍵時刻得分46分 領先全聯盟
衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆開季6勝0敗，其中4場在最後5分鐘分差5分內。
MVP「SGA」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在「關鍵時刻」使用率達47.6%，為全聯盟第二高（上季為37%，第八）。
他在關鍵時刻30投13中（三分10投2中），罰球23罰18中，並送出6次關鍵助攻零失誤。他與火箭的艾派倫辛根（Alperen Sengun），協助球隊在最後1分鐘追平或反超最多次的球員（各3次）。
9 紐約人三分出手佔比49.4%
這是全聯盟第三高，遠高於上季的38.2%（第28位）。
整體而言，聯盟三分出手比率由上季的42.1%略降至41.7%，有16隊出現下降。
紐約人在新教練米克布朗（Mike Brown）帶領下，三分出手比例提升最大，但效果未顯著：目前進攻效率排第24位，每百回合得分較上季下降幅度全聯盟第5大。
隊內三分出手最多的三人是安奴奧比（OG Anunoby）、謝倫般臣（Jalen Brunson）及唐斯（Karl-Anthony Towns），合計命中率僅32.2%。
10 西岸對東岸戰績：12勝6負
若趨勢持續，這將是近27季以來第24次西岸整體優於東岸。03–04年西岸對東岸的戰績為266勝154負（勝率0.633），可見西強東弱由來已久。
或許本季最終東西戰力差距會再次如22年前般懸殊。
原文刊登於 Yahoo 體育