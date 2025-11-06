NBA｜開季十日10個神奇數據 場均45.7次犯規增23%

「SGA」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今季在關鍵時刻30投13中（三分10投2中），罰球23罰18中。

聯盟目前每100回合得分114.3分，已接近歷史最高紀錄（兩年前的114.5）。

聯盟目前場均每48分鐘有101.9次進攻回合，這是過去30年有逐球數據以來的最高節奏。雖然節奏可能隨季節進展而放緩，但效率往往會提升。

這是NBA史上第三高紀錄，也是自1961–62年以來的最高數字。這得益於節奏與效率雙雙提升。

NBA新球季仍在初期階段，有分析師綜合了開季首十日的數據（截至10月30日)，得出以下10個關鍵數字。

2. 場均犯規45.7次 每100次投籃有29.8次罰球

罰球是最有效率的得分方式，而罰球數顯著上升。45.7次犯規是過去30年的最高，較上季37.2次增加了23%。

不僅是跳投防守的吹罰增加，在突破時的進攻犯規率亦達8.5%，比上季的7.2%高出明顯，創13年新高。奧蘭多魔術（每100次出手有40.6次罰球）、侯斯頓火箭（39.5次）與洛杉磯湖人（38.3次）；分別為近20年最高、次高與第五高罰球率球隊。

3.防守端後場施壓率：18.2%

更多犯規或來自於更積極的壓迫防守。聯盟效法印第安納溜馬上季的成功模式，後場壓迫比例創13年新高。

更多壓迫也帶來更多失誤。儘管如此，聯盟進攻效率仍提升。平均每100回合有15.3次失誤（上季為14.3）。

波士頓塞爾特人、鳳凰城太陽與克里夫蘭騎士的防守壓迫點提升最明顯，共有20支球隊比上季更積極。

4. 76人出手質量墊底

根據追蹤數據，76人的投籃質量全聯盟最差，但進攻效率卻高居第二（每百回合得124.9分，開季4勝0敗）。

他們在進攻的五項指標中，有四項進入前十：罰球率第六、失誤率第二、進攻籃板率第六。

然而他們禁區命中率僅54.8%（倒數前十），外線命中率卻高達41.9%，明顯難以長期維持。

令人驚訝的是，四場勝仗中有三場是第四節落後雙位數後逆轉。上季在類似情況下，他們是0勝46敗。

5. 熱火每次進攻平均僅12.6秒

這是過去13季追蹤數據中最快的節奏。之前的紀錄是雷霆在2018–19年的13.1秒。

根據Synergy數據，熱火23.4%的進攻為快攻（聯盟第2高），每100回合僅設置19.1次擋拆，為13年來最低。上季熱火快攻率僅16.5%，平均69次擋拆。如今節奏大改造後，他們進攻效率升至第9名（過去三季都排尾十）。