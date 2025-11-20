NBA｜雲班耶馬字母哥先後受傷 今季球星出勤率大跌至67.6%

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）因坐骨神經痛，缺陣整整一個月。這名四屆最有價值球員，k對爵士的主場比賽復出，NBA聯盟當然希望欣喜。然而NBA 球星出場率，在本季進一步惡化。星期一下午，消息先指出馬刺長人雲班耶馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷將缺陣至少數周，其後灰熊也宣查莫拉特（Ja Morant）同樣因小腿拉傷需要休戰。接著公鹿球星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）又在周一比賽提前退場，原因是腹股溝不適。
馬刺三新星齊受傷
原定於美國時間周二的國家電視賽事，本應是雲班耶馬首次於 NBC 演出，對陣有Ja哥的灰熊。聯盟於兩周前因雲班耶馬的強勢開季而將此戰改為全國直播，但如今兩人雙雙傷出，加上去年最佳新秀史堤芬卡斯杜（Stephon Castle，臀部受傷）及馬刺榜眼戴倫夏柏（Dylan Harper，小腿受傷）一起在場邊休養，令這場直播失色不少。
截至目前為止，「球星」因傷病或疾病已缺席逾 200 場比賽，是兩年前同期的兩倍。聯盟官方「球星」的定義，為過去三季曾入選明星賽或年度最佳陣容的球員。本季共有 45 人符合資格，這意味著平均每名球星已缺席約五場比賽。
對於一直受「球星不上陣」形象困擾的聯盟而言，今季的情況尤其令人警惕。2023-24 季度，由於首屆季中錦標賽似乎提升了球星的出場意欲，球星在前 12 場比賽的出賽率為 87.2%；上季跌至 82.6%；本季更大幅下滑至 67.6%。
球星平均3場缺席1場
換句話說，球季開局期間，球星過去只會平均缺席九至十場中的一場，如今卻是每三場便缺席一場。
本季有多名球星遭遇嚴重腿部傷勢，包括達譚（Jayson Tatum）、夏利貝頓（Tyrese Haliburton）與列拿特（Damian Lillard）皆因跟腱撕裂缺席整季；艾榮（Kyrie Irving）則因十字韌帶撕裂無限期休戰。
但即使將這四人從樣本中移除（因為早已知他們會缺席大半季），整體趨勢依然令人擔憂。扣除他們後，其餘球星的出賽率仍僅有七成五，遠低於兩年前的八成七。
縱然保羅佐治、勒邦占士等球星即將復出，但雷霆的謝倫威廉士（Jalen Williams）及熱火的希路（Tyler Herro）， 二人皆為 2025明星賽球員，但至今仍未為球隊上陣。錫安威廉臣（Zion Williamson）、楊格（Trae Young）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）也只上陣了零星場次。
聯盟中共有十七支球隊擁有至少兩名球星，但他們能同場上陣的比賽，只佔所有比賽的三成一。
若降低標準，情況仍不見改善。十七隊中僅有九隊至少曾有一次全員健康同場作戰；而只有五隊在大部分比賽中能同時派出其球星。
其中唯一一支在每場比賽中都保持球星全勤的球隊，是火箭的杜蘭特與艾派倫辛根（Alperen Sengun）。但就連火箭也指出，他們亦因雲維列特（Fred VanVleet）季前撕裂前十字韌帶，缺少了一名球星，只是該球員因未符合最近三季的明星賽標準，而未被列入星級名單。
若球員復出太慢，他們無法達到六十五場的獎項門檻；若太快復出，又可能加劇傷勢。這便是聯盟新規的兩難。
各大獎項岌岌可危
為遏止球星輪休，NBA 自 2023 年開始要求球員必須上陣至少六十五場，才有資格角逐年度獎項。然而，效果並不顯著。
本季進入十一月前，四十五名球星中僅十三人全勤。若太多球星未能及早復出，將失去季尾獎項資格。例如積倫威廉斯不在星期日對拓荒者的比賽前復出，將無法再競逐任何年度球隊獎項。希路方面，若想符合超級頂薪的資格，他必須在下星期一前復出。
另一方面，MVP 競爭者如當錫與艾華士（Anthony Edwards）亦未達六十五場的進度。隨着雲班亞馬因傷缺陣，MVP 與最佳防守球員的競爭也重新打開。
本季球隊每四十八分鐘的進攻回合數約為 101，比上季的 99 更快。與 1997 年相比，每場比賽多了約十個進攻回合。
根據傷病統計專家 Jeff Stotts 的追蹤，聯盟整體因傷病缺席的總場次，與上季同期大致相若。然而，上季最終是記錄以來非疫情年份中，缺席最多的一季。
現在看來，本季沒有任何好轉跡象。球星承受的傷病影響甚至比一般球員更嚴重。
勒邦占士的復出固然值得慶祝，但令人擔憂的是，全聯盟寄望於一位即將四十一歲的球員來扭轉球星出場危機，這本身便說明了問題的嚴峻程度。
原文：Despite LeBron James' imminent return, the NBA’s star crisis worsens
原文刊登於 Yahoo 體育