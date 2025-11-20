NBA｜雲班耶馬字母哥先後受傷 今季球星出勤率大跌至67.6%

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）因坐骨神經痛，缺陣整整一個月。這名四屆最有價值球員，k對爵士的主場比賽復出，NBA聯盟當然希望欣喜。然而NBA 球星出場率，在本季進一步惡化。星期一下午，消息先指出馬刺長人雲班耶馬（Victor Wembanyama）因小腿拉傷將缺陣至少數周，其後灰熊也宣查莫拉特（Ja Morant）同樣因小腿拉傷需要休戰。接著公鹿球星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）又在周一比賽提前退場，原因是腹股溝不適。 馬刺三新星齊受傷 原定於美國時間周二的國家電視賽事，本應是雲班耶馬首次於 NBC 演出，對陣有Ja哥的灰熊。聯盟於兩周前因雲班耶馬的強勢開季而將此戰改為全國直播，但如今兩人雙雙傷出，加上去年最佳新秀史堤芬卡斯杜（Stephon Castle，臀部受傷）及馬刺榜眼戴倫夏柏（Dylan Harper，小腿受傷）一起在場邊休養，令這場直播失色不少。

截至目前為止，「球星」因傷病或疾病已缺席逾 200 場比賽，是兩年前同期的兩倍。聯盟官方「球星」的定義，為過去三季曾入選明星賽或年度最佳陣容的球員。本季共有 45 人符合資格，這意味著平均每名球星已缺席約五場比賽。 對於一直受「球星不上陣」形象困擾的聯盟而言，今季的情況尤其令人警惕。2023-24 季度，由於首屆季中錦標賽似乎提升了球星的出場意欲，球星在前 12 場比賽的出賽率為 87.2%；上季跌至 82.6%；本季更大幅下滑至 67.6%。 球星平均3場缺席1場 換句話說，球季開局期間，球星過去只會平均缺席九至十場中的一場，如今卻是每三場便缺席一場。 本季有多名球星遭遇嚴重腿部傷勢，包括達譚（Jayson Tatum）、夏利貝頓（Tyrese Haliburton）與列拿特（Damian Lillard）皆因跟腱撕裂缺席整季；艾榮（Kyrie Irving）則因十字韌帶撕裂無限期休戰。 但即使將這四人從樣本中移除（因為早已知他們會缺席大半季），整體趨勢依然令人擔憂。扣除他們後，其餘球星的出賽率仍僅有七成五，遠低於兩年前的八成七。