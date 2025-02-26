NBA｜雲班耶馬球衣被球迷用計獲得 　再以57萬極速賣出

去年12月底，馬刺作客到布魯克林籃網，馬刺長人雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出19分、7個籃板及6次封阻，協助球隊以96比87獲勝。

比賽結束後，他與一位手持標語牌的年輕球迷交換了球衣，該標語牌上寫著：「雲班耶馬，你可否同我交換球衣？」雲班耶馬欣然答應，與年輕迷合影留念時拿著一件青少年尺寸的球衣。惟不足一個月後，這件班馬穿著過的城市版球衣登上拍賣市場，起拍價為10,000美元，而最終以73,200美元（約57萬港元）成交。