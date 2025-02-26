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體育
2025-02-26 10:50:00

NBA｜雲班耶馬球衣被球迷用計獲得 　再以57萬極速賣出

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NBA｜雲班耶馬（Victor Wembanyama）球衣被球迷用計獲得 　再以57萬極速賣出

NBA｜雲班耶馬（Victor Wembanyama）球衣被球迷用計獲得 　再以57萬極速賣出

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去年12月底，馬刺作客到布魯克林籃網，馬刺長人雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出19分、7個籃板及6次封阻，協助球隊以96比87獲勝。

比賽結束後，他與一位手持標語牌的年輕球迷交換了球衣，該標語牌上寫著：「雲班耶馬，你可否同我交換球衣？」雲班耶馬欣然答應，與年輕迷合影留念時拿著一件青少年尺寸的球衣。惟不足一個月後，這件班馬穿著過的城市版球衣登上拍賣市場，起拍價為10,000美元，而最終以73,200美元（約57萬港元）成交。

雲班耶馬（Victor Wembanyama）這件淺藍色球衣，被球迷以57萬港銀轉售賣。 小球迷舉標語牌，獲得雲班耶馬（Victor Wembanyama）交換球衣的難忘體驗。

雲班耶馬哭泣Emoji回應

網民估計多數是小球迷的父母決定出售，但無論如何，雲班耶馬對此消息於X上回應了一個哭泣的表情符號。

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聖安東尼奧馬刺於2月20日宣布，這名入選明星賽的球員預計因右肩深靜脈血栓而缺席本季餘下比賽，但球會對雲班耶馬下季初能完全康復仍保持樂觀。

原文刊登於 Yahoo 體育

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