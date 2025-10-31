NBA｜雲班耶馬着火馬刺開季5連勝　字母哥缺陣公鹿照贏勇士

在雲班耶馬（Victor Wembanyama）開季「着火」的表現，帶領聖安東尼奧馬刺新賽季取得5連捷。球隊以107:101擊敗邁亞密熱火，雲班耶馬個人交出27分、18個籃板及5次封阻的數據。至於明尼蘇達木狼，雖然缺少了主將的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），不過球隊仍以120:110擊敗金州勇士。

上季季中受傷的雲班耶馬，經過一輪休息後今季更見成熟。面對着熱火，雙方在上半場仍鬥得緊湊，雙方未拉開過超過7分距離，熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）半場交出17分，令球隊半場僅落後58:59。第3節馬刺將比數拉開15分進入最後一節，不過在熱火第4節打出一段17:1的攻勢以比數反超，然而華斯素（Devin Vassell）在最後5分鐘的3分球為馬刺再度反超前之後，比賽落回馬刺控制，最終馬刺以107:101擊敗熱火，開季5戰全勝。