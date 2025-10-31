NBA｜雲班耶馬着火馬刺開季5連勝　字母哥缺陣公鹿照贏勇士

在雲班耶馬（Victor Wembanyama）開季「着火」的表現，帶領聖安東尼奧馬刺新賽季取得5連捷。球隊以107:101擊敗邁亞密熱火，雲班耶馬個人交出27分、18個籃板及5次封阻的數據。至於明尼蘇達木狼，雖然缺少了主將的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），不過球隊仍以120:110擊敗金州勇士。
上季季中受傷的雲班耶馬，經過一輪休息後今季更見成熟。面對着熱火，雙方在上半場仍鬥得緊湊，雙方未拉開過超過7分距離，熱火的艾迪巴約（Bam Adebayo）半場交出17分，令球隊半場僅落後58:59。第3節馬刺將比數拉開15分進入最後一節，不過在熱火第4節打出一段17:1的攻勢以比數反超，然而華斯素（Devin Vassell）在最後5分鐘的3分球為馬刺再度反超前之後，比賽落回馬刺控制，最終馬刺以107:101擊敗熱火，開季5戰全勝。
雲班耶馬今仗個人取得全隊最多的27分，還有18個籃板、5次封阻及6次助功的數據，史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）亦有21分的貢獻，連同二人馬刺今場6人得分上雙之下，熱火即使有艾迪巴約與韋堅斯（Andrew Wiggins）分別貢獻31及24分，但還是無法平反敗局。
雷霆破巫師6連捷
至另一場比賽，勇士作客對公鹿。公鹿賽前有「字母哥」因為膝傷而要缺陣，不過路連斯（Ryan Rollins）成為公鹿的重要功臣，今場公鹿8個球員取得雙位數得分之下，路連斯個人就交出32分及8次助功，帶領球隊擊敗有史堤芬居里（Stephen Curry）及占美畢拿（Jimmy Butler）在陣的勇士。居里今場取得全隊最高的27分，包括3分10投4中，古明加（Jonathan Kuminga）就有24分，而畢拿亦有23分，不過3個仍難支撐起勇士，令球隊今季第2場落敗。另外，衞冕的奧克拉荷馬城雷霆同樣開季未嘗敗績，以127:108擊敗華盛頓巫師，今季6戰全勝。而奧蘭多魔術就以123:107擊敗夏洛特黃蜂。