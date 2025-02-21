雲班耶馬的病情，是在上周末於三藩市參加NBA明星賽後返回聖安東尼奧時被發現的。馬刺隊並未提供具體的康復時間表，但表示雲班耶馬「預計將缺席本賽季剩餘的比賽」。深層靜脈血栓通常發生在腿部，但也可能影響身體其他部位。據ESPN報道，馬刺隊認為雲班耶馬的病情屬於個別事件，預計他能夠在下賽季前完全康復。年僅21歲的雲班耶馬上賽季加入NBA，在新秀賽季表現驚人，榮獲年度最佳新秀，並且以封阻數據領跑全聯盟。今季雲班耶馬場均貢獻24.3分、11個籃板，同時在防守端場均送出3.8次封阻和1.1次抄截，目前以176次封阻高居NBA封阻榜首位。

聖安東尼奧馬刺隊美國時間周四宣布，球隊球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）因右肩發現血栓，將缺席2024-2025賽季剩餘比賽。馬刺在聲明中表示，這名入選明星賽的中鋒被診斷出患有深層靜脈血栓（Deep Vein Thrombosis, DVT）。

過去幾年，多名NBA球員曾被診斷出深層靜脈血栓，其中最著名的案例是保殊（Chris Bosh）。他在2014-15賽季因肺部血栓錯過剩餘賽事。儘管保殊在次年回歸，但隨後因小腿再次發現血栓，被迫缺席2015-16賽季餘下比賽，最終這傷病導致他提前退役。

馬刺目前戰績23勝29負，排岸區第12位，落後金州勇士3.5場勝差，仍在爭奪附加賽席位。

近年來，多倫多速龍前鋒恩格林（Brandon Ingram）在2018-19賽季因右臂血栓缺席餘下比賽，當時他仍效力於洛杉磯湖人。

醫學研究顯示，運動員因長期高強度訓練與比賽所造成的身體壓力，患上深層靜脈血栓的風險可能較高。

作者：kari anderson

原文： Spurs star Victor Wembanyama to miss rest of regular season with blood clot in shoulder

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