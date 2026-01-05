NBA｜雷霆不敵太陽4連勝斷纜　湖人小勝灰熊

奧克拉荷馬城雷霆又一次輸波，在迪雲布克（Devin Booker）最後0.7秒特入3分，鳳凰城太陽以108:105擊敗雷霆， 中斷雷霆4連勝的走勢。至於洛杉磯湖人在落後下以120:114反勝孟菲斯灰熊。

雷霆在上半場還是一直取得領先，並最多拉開18分。不過第3節開始太陽收窄比分，太陽以74:73進入最後一節。兩隊第4節4度打和，在謝倫威廉斯（Jalen Williams）在8.7秒為雷霆追平105平手之後，太陽由最後0.7秒由迪雲布克在3分線外起手射入，為太陽以108:105絕殺雷霆。