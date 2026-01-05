NBA｜雷霆不敵太陽4連勝斷纜　湖人小勝灰熊

奧克拉荷馬城雷霆又一次輸波，在迪雲布克（Devin Booker）最後0.7秒特入3分，鳳凰城太陽以108:105擊敗雷霆， 中斷雷霆4連勝的走勢。至於洛杉磯湖人在落後下以120:114反勝孟菲斯灰熊。
雷霆在上半場還是一直取得領先，並最多拉開18分。不過第3節開始太陽收窄比分，太陽以74:73進入最後一節。兩隊第4節4度打和，在謝倫威廉斯（Jalen Williams）在8.7秒為雷霆追平105平手之後，太陽由最後0.7秒由迪雲布克在3分線外起手射入，為太陽以108:105絕殺雷霆。
太陽今場得分集中在3人身上，迪雲布克個人攻入24分及9次助攻，迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）亦有22分，而得分最多是後備的古維（Jordan Goodwin），他個人攻入26分，當中包括3分13投8中。至於雷霆雖然有5個球員取得雙位數，不過只有基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得超過20分的25分。雷霆輸波是今個賽季的第6敗，不過他們仍以30勝6負在常規賽領先。
活塞贏騎士領先東岸
至於同日比賽，湖人以120:114擊敗灰熊，勒邦占士（LeBron James）與拿拉維亞（Jake LaRavia）同得26分，當錫（Luka Doncic）個人攻入36分，帶領湖人反勝灰熊。其他包括，東岸一哥底特律活塞114:110贏克里夫蘭騎士、奧蘭多魔術135:127擊敗印第安納溜馬、布魯克林籃網贏丹佛金塊127:115、邁亞密熱火125:106擊敗新奧爾良鵜鶘、明尼蘇達木狼141:115輕取華盛頓巫師、密爾沃基公鹿作客贏薩克拉門托帝王115:98。