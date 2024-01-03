NBA｜雷霆作客小勝塞爾特人錄五連捷　先後挫東西岸榜首（附比賽精華）

目前NBA戰績仍然領先的波士頓塞爾特人，以4分之差不敵奧克拉荷馬城雷霆，不過球隊仍然是聯盟最佳成績及東岸榜首，而對手的雷霆在聖誕過後已取得5連勝，當中更包括擊敗東西岸榜首的塞爾特人及明尼蘇達木狼。

在平安夜不敵洛杉磯湖人過後，雷霆開始勢如破竹，先是擊敗了西岸榜首的木狼，之後亦贏了紐約人及西岸第3位的丹佛金塊。來到東岸的波士頓，雷霆依然以雷霆之勢，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在轟入11分下，首節帶領雷霆領先31:29。全場其實只有7次打平及2次互換領先。在第2節，綠軍有達譚（Jayson Tatum）取得10分，半場令塞爾特人反先61:58。