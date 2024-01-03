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體育
2024-01-03 12:18:04

NBA｜雷霆作客小勝塞爾特人錄五連捷　先後挫東西岸榜首（附比賽精華）

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雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社)

雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社)

目前NBA戰績仍然領先的波士頓塞爾特人，以4分之差不敵奧克拉荷馬城雷霆，不過球隊仍然是聯盟最佳成績及東岸榜首，而對手的雷霆在聖誕過後已取得5連勝，當中更包括擊敗東西岸榜首的塞爾特人及明尼蘇達木狼。

在平安夜不敵洛杉磯湖人過後，雷霆開始勢如破竹，先是擊敗了西岸榜首的木狼，之後亦贏了紐約人及西岸第3位的丹佛金塊。來到東岸的波士頓，雷霆依然以雷霆之勢，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在轟入11分下，首節帶領雷霆領先31:29。全場其實只有7次打平及2次互換領先。在第2節，綠軍有達譚（Jayson Tatum）取得10分，半場令塞爾特人反先61:58。

雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社) 雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社) 雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社) 雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社) 雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社) 雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社) 雷霆127:123擊敗塞爾特人取得5連勝。(美聯社)

可是基爾謝奧斯阿歷山大與隊友基迪（Josh Giddey），在第3節合力為雷霆狂轟5記3分，全隊在這一節3分7射全中，令雷霆最多拉開13分，而雷霆第4節更拉開過18分下，雖然塞爾特人的正選力追，但綠軍仍以4分之差不敵雷霆，以123:127不敵對手。雷霆目前仍以23勝9負排西岸次席，而塞爾特人的戰績稍跌至26勝7負。

雷霆今場有5人取得雙位數得分，包括基爾謝奧斯阿歷山大獨取36分，基迪亦有23分貢獻。塞爾特人的達譚與波辛基斯（Kristaps Porzingis）其實都有「雙雙」的成績，波辛基斯更是有34分及10個籃板，而達譚亦有30分、13個籃板及8次助攻。只不過後備的表現相差太遠。

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