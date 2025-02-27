NBA｜雷霆力戰反勝籃網　活塞贏塞爾特人8連勝

西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆，在作客先落後下，以129:121反勝布魯克林籃網，避免了連敗。而底特律活塞繼續成為近期火熱球隊，並以117:97大勝上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，目前連贏到第8場。

之前4場3戰明尼蘇達木狼輸了2場，令雷霆又失去聯盟領先的地位。雷霆作客去到紐約，初段也沒有起色，首節被籃網拉開過18分。籃網在上半場一直得分都比雷霆多，不過雷霆第3節末段逐漸收窄分差，至第4節中段將比數追平至103平手後，成功反超籃網，並保持領先優勢到尾，終贏129:121。