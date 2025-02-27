NBA｜雷霆力戰反勝籃網　活塞贏塞爾特人8連勝

西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆，在作客先落後下，以129:121反勝布魯克林籃網，避免了連敗。而底特律活塞繼續成為近期火熱球隊，並以117:97大勝上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，目前連贏到第8場。
之前4場3戰明尼蘇達木狼輸了2場，令雷霆又失去聯盟領先的地位。雷霆作客去到紐約，初段也沒有起色，首節被籃網拉開過18分。籃網在上半場一直得分都比雷霆多，不過雷霆第3節末段逐漸收窄分差，至第4節中段將比數追平至103平手後，成功反超籃網，並保持領先優勢到尾，終贏129:121。
雷霆今場4人取得超過20分，包括最多27分的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），而後備的艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）也有24分。賀姆根（Chet Holmgren）今場就交出22分及17個籃板。籃網今仗下半場的投射「啞火」，上半場命中率還有55.3%，下半場兩節合共只有26.1%的命中，令球隊半場的領先優勢被抹去。雷霆贏波後仍在西岸排第1。
馬刺再負火箭三連敗
另外，活塞近期氣勢當銳，主場以117:97擊破塞爾特人已取下8連勝，而今場的勝利也是他們對上12次輸給綠軍以來首次擊敗對手。活塞現時在東岸排第6，與第7的奧蘭多魔術有5場的距離，爭取直接晉級季後賽機會仍穩固。其他比賽侯斯頓火箭以118:106擊敗聖安東尼奧馬刺後，馬刺已連輸到第3場。而洛杉磯快艇就以122:117擊敗芝加哥公牛，在西岸守住第6。