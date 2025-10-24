NBA｜雷霆又要雙加時贏溜馬　SGA獨取生涯新高55分

衞冕奧克拉荷馬城雷霆開季連續兩場要打雙加時，球隊兩度加時下，有基爾謝奧斯阿歷山（Shai Gilgeous-Alexander）取得個人職業新高的55分，協助雷霆以141:135擊敗去年總決賽對手的印第安納溜馬。
上場兩次加時之下以1分險勝火箭，雷霆作客印第安波利斯也不輕鬆。去年兩隊總決賽打足7場，今場兩隊仍然打得火熱，頭4節的比賽分差未拉開過雙位數，共14次平手及12次互換領先。戰情異常緊湊。在第1節加時，溜馬曾經領先5分，不過艾積米歇爾（Ajay Mitchell）與SGA為雷霆追回分差，在最後27秒SGA先為球隊追至124平手，不過在最後1.4秒上籃失手，雷霆未能絕殺。不過SGA在第2節的加時，再取9分，加上溜馬2個球員滿犯離場，最終雷霆贏141:135，連續兩場雙加時贏波。
阿歷山大今場為雷霆取得55分，是個人職業生涯單場最高得分，並有8個籃板及5次助攻。隊友的艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）亦有23分及9個籃板，新秀的米歇爾今場作為後備上陣38分鐘亦有26分的貢獻。而溜馬雖然有馬杜連（Bennedict Mathurin）攻入36分並有11個籃板，但在第2節加時49秒就6犯離場，而施安簡（Pascal Siakam）今場亦有32及15個籃板貢獻，但還是無力回天。
勇士加時挫金塊
至於同日的另一場比賽，金州勇士在加時以137:131擊敗丹佛金塊。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場為球隊貢獻42分，包括3分12投6中，並在最後22秒射入關鍵3分，為勇士第4節追平120平手進入加時。勇士今場7人取得雙位數得分，除居里外，占美畢拿（Jimmy Butler）都有21分進帳。至於金塊雖然有艾朗哥頓（Aaron Gordon）攻入50分及8個籃板，祖傑（Nikola Jokic）亦交出「三雙」的21分、13個籃板及10次助攻，還有謝姆梅利（Jamal Murray）的25分及10次助攻，不過第4節在領先最多9分下被追回，加時亦無力回天。勇士同樣取得開季兩連勝。