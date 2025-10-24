NBA｜雷霆又要雙加時贏溜馬　SGA獨取生涯新高55分

衞冕奧克拉荷馬城雷霆開季連續兩場要打雙加時，球隊兩度加時下，有基爾謝奧斯阿歷山（Shai Gilgeous-Alexander）取得個人職業新高的55分，協助雷霆以141:135擊敗去年總決賽對手的印第安納溜馬。

上場兩次加時之下以1分險勝火箭，雷霆作客印第安波利斯也不輕鬆。去年兩隊總決賽打足7場，今場兩隊仍然打得火熱，頭4節的比賽分差未拉開過雙位數，共14次平手及12次互換領先。戰情異常緊湊。在第1節加時，溜馬曾經領先5分，不過艾積米歇爾（Ajay Mitchell）與SGA為雷霆追回分差，在最後27秒SGA先為球隊追至124平手，不過在最後1.4秒上籃失手，雷霆未能絕殺。不過SGA在第2節的加時，再取9分，加上溜馬2個球員滿犯離場，最終雷霆贏141:135，連續兩場雙加時贏波。