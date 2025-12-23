NBA｜雷霆反彈主場輕取灰熊　勇士輕取魔術

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，在NBA盃出局後，球隊一度處於頹勢，在之前3場輸2場後，在主場再度贏波，以119:103擊敗孟菲斯灰熊。至於金州勇士在主場亦以120:97輕取奧蘭多魔術。

在NBA盃不敵聖安東尼奧馬刺，雷霆上場輸給明尼蘇達木狼，在近3場賽事輸第2場。重返主場出戰，雷霆首節已領先，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）半場攻入17分之下，雷霆半場領先67:54。缺少查莫拉特（Ja Morant）及周志豪（Zach Edey）的灰熊，在全場出現23次的失誤，並因此掉了31分，結果雷霆以119:103擊敗灰熊，重上勝軌。SGA今場繼續是雷霆的得分主力，全場貢獻31分、10個籃板及8次助攻，謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有24分及6次助攻。雷霆現時以26勝3負，繼續在常規賽遙遙領先。