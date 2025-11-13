NBA｜雷霆大勝湖人29分　勒邦占士到G聯賽復操

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，主場迎戰勒邦占士（LeBron James）仍未復出的洛杉磯湖人，雖然當鍚（Luka Doncic）仍為球隊貢獻19分，不過湖人仍要以92:121不敵雷霆。金州勇士就在史堤芬居里（Stephen Curry）轟46分之下，以125:120擊敗聖安東尼奧馬刺。

主場未嘗敗績的雷霆，在擊敗勇士後就再於主場對湖人。勒邦占士據湖人主帥列迪克（JJ Redick）賽前透露，已經與G聯盟的南灣湖人訓練，準備在之後復出。不過在等待之時，湖人去到奧克拉荷馬城卻要大敗，八村壘在開賽2分幾鐘的3分為湖人領先7:2之後，湖人在比賽就開始崩盤。首節湖人命中率得40%之下，第1節以18:30落後。湖人之後完全沒法將比數收窄，更最多被拉開37分，最終雷霆輕鬆以121:92贏波。