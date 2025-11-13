NBA｜雷霆大勝湖人29分　勒邦占士到G聯賽復操

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，主場迎戰勒邦占士（LeBron James）仍未復出的洛杉磯湖人，雖然當鍚（Luka Doncic）仍為球隊貢獻19分，不過湖人仍要以92:121不敵雷霆。金州勇士就在史堤芬居里（Stephen Curry）轟46分之下，以125:120擊敗聖安東尼奧馬刺。
主場未嘗敗績的雷霆，在擊敗勇士後就再於主場對湖人。勒邦占士據湖人主帥列迪克（JJ Redick）賽前透露，已經與G聯盟的南灣湖人訓練，準備在之後復出。不過在等待之時，湖人去到奧克拉荷馬城卻要大敗，八村壘在開賽2分幾鐘的3分為湖人領先7:2之後，湖人在比賽就開始崩盤。首節湖人命中率得40%之下，第1節以18:30落後。湖人之後完全沒法將比數收窄，更最多被拉開37分，最終雷霆輕鬆以121:92贏波。
雷霆7個球員今場有雙位數得分，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人獨取30分，包括首節已攻入10分，還有9次助攻及5個籃板。至於伊沙亞祖（Isaiah Joe）在後備上陣都為雷霆交出了21分，相反湖人，當鍚雖然有19分，不過今場手風欠順，全場20次起手僅7中，3分更是10次起手全失。雷霆贏波後，戰績改寫至12勝1負。
居里獨取46分助勇士挫馬刺
勇士在繼續作客的路途，去到聖安東尼奧。在面對馬刺，雖然雲班耶馬（Victor Wembanyama）與史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）同樣取得「三雙」，雲班耶馬攻入31分、15個籃板及10次助攻，卡斯杜就有23分、10個籃板及10次助攻，但是居里今場個人獨取46分，加上占美畢拿（Jimmy Butler）的28分以及8次助攻，結果勇士還是以125:120贏馬刺，這是馬刺今季首場主場的敗仗。而其他的比賽，在杜蘭特（Kevin Durant）攻入23分，侯斯頓火箭以135:112輕取華盛頓巫師，巫師現時已連輸至第10場。波士頓塞爾特人亦迎來大勝，主場131:96擊敗孟菲斯灰熊；克里夫蘭騎士就作客贏邁亞密熱火130:116；阿特蘭大鷹隊133:100大勝薩克拉門托帝王，帝王有傳在考慮將作出重組。鳳凰城太陽作客以123:114挫達拉斯獨行俠。丹佛金塊以130:116輕取洛杉磯快艇。