NBA｜雷霆挫塞爾特人破紀錄15連捷　騎士贏黃蜂連勝10場

目前東西岸榜首的球隊同日贏波，西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆在主場，以105:92擊敗上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，取得球隊史上最長的15連勝紀錄。而東岸的克里夫蘭騎士，就以115:105擊敗夏洛特黃蜂，累計也已達10場連勝。

西岸目前領先的雷霆，在面對塞爾特人，兩隊首節還是難分難解，單在這節已經有5次互換領先及6次平手。然而進入第2節，綠軍一度將比數拉開。但在最多領先過13分下，雷霆下半場開始收窄分差。塞爾特人的謝倫布朗上半場取得21分，但下半場7次起手全失下，綠軍下半場被雷霆再反先，最終雷霆以105:92擊敗塞爾特人。他們是在12月1日至今取得15連勝的紀錄，球隊對上一次輸已是NBA盃的決賽。雷霆當家球星的謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場取得33分及11個籃板。