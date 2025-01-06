NBA｜雷霆挫塞爾特人破紀錄15連捷　騎士贏黃蜂連勝10場

目前東西岸榜首的球隊同日贏波，西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆在主場，以105:92擊敗上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，取得球隊史上最長的15連勝紀錄。而東岸的克里夫蘭騎士，就以115:105擊敗夏洛特黃蜂，累計也已達10場連勝。
西岸目前領先的雷霆，在面對塞爾特人，兩隊首節還是難分難解，單在這節已經有5次互換領先及6次平手。然而進入第2節，綠軍一度將比數拉開。但在最多領先過13分下，雷霆下半場開始收窄分差。塞爾特人的謝倫布朗上半場取得21分，但下半場7次起手全失下，綠軍下半場被雷霆再反先，最終雷霆以105:92擊敗塞爾特人。他們是在12月1日至今取得15連勝的紀錄，球隊對上一次輸已是NBA盃的決賽。雷霆當家球星的謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場取得33分及11個籃板。
至於東岸的騎士，就繼續在總成績領先，球隊主場以115:105擊敗黃蜂。查列特艾倫（Jarrett Allen）為騎士攻入19分及取得11個籃板，隊友的加蘭特（Darius Garland）就取得最多的25分，令騎士取得10連勝，也是近19場的第18場勝利。騎士目前仍以31勝4負在總成績排第1，而霤霆就以30勝5負在西岸領前，而之後的球隊全部都已輸至少10場。
勇士30分不敵帝王
另外同日的比賽，金州勇士以99:129大敗給薩克拉門托帝王，史堤芬居里（Stephen Curry）獨佔26分，可是獨力難支，勇士現時在西岸排第9，仍在附加賽的範圍。至於洛杉磯湖人就以115:119不敵侯斯頓火箭。