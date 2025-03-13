NBA｜雷霆挫塞爾特人鎖定季後賽資格　木狼大勝金塊6連捷

西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客擊敗波士頓塞爾特人後，成為了首支取得今季季後賽席位的西岸球隊。而明尼蘇達木狼就繼續爭取直接晉級季後賽的資格，球隊以115:95大勝丹佛金塊，取得6連勝。
今季西岸一支獨秀的雷霆，一直在與東岸的克里夫蘭騎士爭奪常規賽的「一哥」，然而球隊在早前落敗後，戰績已被拉開差距。不過今場作客波士頓，雷霆較多時間處於領先。不過雙方仍有10次的互換領先及10次平手之下，雷霆還是以118:112擊敗上屆總冠軍的塞爾特人。塞爾特人今場頻頻以3分拉近比數，全場球隊的63次起手，是球隊的單場紀錄，達譚（Jayson Tatum）今場為綠軍攻入33分。可是對手的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人交出今場最多的34分，賀姆根（Chet Holmgren）也有23分及15個籃板，為雷霆取得近18場的第17次勝利。同時雷霆亦以54勝12負的戰績，率先取得西岸的季後賽席位。
西岸的第6位就競爭激烈，雖然金州勇士仍處第6，並打出5連勝，但第7的木狼也緊隨其後。球隊在作客丹佛的比賽，有艾華士（Anthony Edwards）攻入29分，加上蘭度（Julius Randle）的25分，球隊以115:95大勝金塊。
馬刺復仇贏獨行俠
同樣受到傷兵困擾的聖安東尼奧馬刺與達拉斯獨行俠「背靠背」相隔一日再戰，結果今次馬刺復仇成功，以126:116取勝。獨行俠今場回復到有9人可以調動，並且7人有雙位數得分，不過球隊還是不及有迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）攻入32分的馬刺。至於孟菲斯灰熊就以122:115擊敗猶他爵士，場數追至42勝24負，升上西岸次席，與金塊戰績相同，而洛杉磯湖人就跌至西岸第4。