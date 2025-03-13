NBA｜雷霆挫塞爾特人鎖定季後賽資格　木狼大勝金塊6連捷

西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客擊敗波士頓塞爾特人後，成為了首支取得今季季後賽席位的西岸球隊。而明尼蘇達木狼就繼續爭取直接晉級季後賽的資格，球隊以115:95大勝丹佛金塊，取得6連勝。

今季西岸一支獨秀的雷霆，一直在與東岸的克里夫蘭騎士爭奪常規賽的「一哥」，然而球隊在早前落敗後，戰績已被拉開差距。不過今場作客波士頓，雷霆較多時間處於領先。不過雙方仍有10次的互換領先及10次平手之下，雷霆還是以118:112擊敗上屆總冠軍的塞爾特人。塞爾特人今場頻頻以3分拉近比數，全場球隊的63次起手，是球隊的單場紀錄，達譚（Jayson Tatum）今場為綠軍攻入33分。可是對手的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人交出今場最多的34分，賀姆根（Chet Holmgren）也有23分及15個籃板，為雷霆取得近18場的第17次勝利。同時雷霆亦以54勝12負的戰績，率先取得西岸的季後賽席位。