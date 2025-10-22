NBA｜雷霆揭幕戰雙加時險勝火箭　SGA3分失準9射1中

NBA常規賽展開，衞冕的奧克拉荷馬城雷霆，在主場迎戰侯斯頓火箭。雷霆在奪得總冠軍後，在主場兩度加時以125:124險勝火箭。至於西岸的洛杉磯湖人在主場迎戰金洲勇士，在主場以109:119落敗。
雷霆今場在第1、2節均被火箭領先，惟火箭未能拉開比分，第4節比分打和104:104，進入加時賽，雷霆以1分之差險勝火箭。
雷霆5人得分上雙。當中「FMVP」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場為雷霆貢獻35分及5次的助攻，惟3分球失準，9射1中。賀姆根（Chet Holmgren）亦得28分以及2次的助攻。
火箭4人得分上雙。重返雷霆主場的杜蘭特（Kevin Durant），今場為火箭貢獻23分及3次的助攻，惟3分球全部射失。艾派倫辛根（Alperen Sengun）狀態火熱，今場攻入全場最高的39分以及7次的助攻，全場轟入5球3分球，8射5中。
當錫獨取43分仍要輸
至於西岸的揭幕戰，就由湖人主場對勇士。揭幕戰勒邦占士（LeBron James）因傷缺陣。勇士今場早在第1節初段已經拉開6分差距，結果勇士在最多拉開20分下，順利贏上首仗。
勇士4人得分上雙。當中占美畢拿（Jimmy Butler）火力全開，為球隊攻入31分，還取得5個籃板和4次助攻；史堤芬居里（Stephen Curry）攻入23分、 4次助攻，今場手感欠佳，3分球只有9射3中。
勒邦占士因傷缺陣，當錫（Luka Doncic）獨取全場最高的43分、12個籃板和9次助攻；列維斯（Austin Reaves）為湖人攻入26分及9次助攻。湖人只有3人得分上雙。