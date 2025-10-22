NBA｜雷霆揭幕戰雙加時險勝火箭　SGA3分失準9射1中

NBA常規賽展開，衞冕的奧克拉荷馬城雷霆，在主場迎戰侯斯頓火箭。雷霆在奪得總冠軍後，在主場兩度加時以125:124險勝火箭。至於西岸的洛杉磯湖人在主場迎戰金洲勇士，在主場以109:119落敗。

雷霆今場在第1、2節均被火箭領先，惟火箭未能拉開比分，第4節比分打和104:104，進入加時賽，雷霆以1分之差險勝火箭。

雷霆5人得分上雙。當中「FMVP」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場為雷霆貢獻35分及5次的助攻，惟3分球失準，9射1中。賀姆根（Chet Holmgren）亦得28分以及2次的助攻。