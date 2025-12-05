NBA｜雷霆萬鈞 強勢撲擊獨行俠

正全力衝擊NBA史上常規賽最佳戰績的衛冕盟主雷霆，明晨主場迎戰獨行俠。雖然主隊正值強勢，但獨行俠似乎找到「最後拼圖」，一個正宗控衛正在將球隊戰力全面提升，並打出三連勝氣勢。兩支大勇球隊對決，也是現任NBA第一人「SGA」基治奧斯阿歷山大(Gilgeous-Alexander)與未來王者谷巴費歷(Cooper Flagg)正面交鋒，好戲當前，萬勿錯過！(Viu TV 99台12月6日10:30直播)
假如在約一星期前告訴大家，今場獨行俠客戰雷霆非睇不可，大家可能會嗤之以鼻。事實上，獨行俠開季以來戰績欠佳，被視為超級新人的谷巴費歷，一直未能打出預想潛力，更甚被安排在不適合的控衛位置；再加上中鋒「AD」安東尼戴維斯(Anthony Davis)早前養傷及射手基利湯臣(Klay Thompson)退步，令今場賽事看似變得平平無奇。
不過，隨着獨行俠主帥傑特(Kidd)近仗將持雙向合同的落選新人南赫特(Nembhard)提升作正選，加上「AD」傷癒回歸，身高只得5呎11吋的南赫特打出高水準發揮，包括剛戰對熱火的15分13助攻，以頂級閱讀球賽能力解放全隊。多得南赫特帶領，「旗幟哥」谷巴費歷同場交出22分，「K湯」攻入5球三分波拿下17分，「AD」更交出17分17籃板，令球隊變得極具侵略性。獨行俠連同主場以118比108大勝熱火，打出三連勝氣勢，並將總成績提升至8勝15負，重燃起爭逐季後賽席位的希望。
雷霆有望破常規賽紀錄
另邊廂，開季寫下21勝1負佳績的雷霆，正朝着打破2015/16球季勇士73勝9負的史上最強常規賽紀錄進發。去年勇奪總決賽MVP的「SGA」，以平均32.8分排在得分榜次席。最令人驚嘆的是「SGA」今季基本上很多場次都是三節打卡收工，球隊以平均分差15.3優勢取得完美開局；加上主將謝倫威廉斯(Jalen Williams)復出，配合今季主場10戰全勝的佳績，即使獨行俠來勢洶洶，明晨要阻擋雷霆當然亦不容易。