NBA｜雷霆萬鈞 強勢撲擊獨行俠

正全力衝擊NBA史上常規賽最佳戰績的衛冕盟主雷霆，明晨主場迎戰獨行俠。雖然主隊正值強勢，但獨行俠似乎找到「最後拼圖」，一個正宗控衛正在將球隊戰力全面提升，並打出三連勝氣勢。兩支大勇球隊對決，也是現任NBA第一人「SGA」基治奧斯阿歷山大(Gilgeous-Alexander)與未來王者谷巴費歷(Cooper Flagg)正面交鋒，好戲當前，萬勿錯過！(Viu TV 99台12月6日10:30直播)

假如在約一星期前告訴大家，今場獨行俠客戰雷霆非睇不可，大家可能會嗤之以鼻。事實上，獨行俠開季以來戰績欠佳，被視為超級新人的谷巴費歷，一直未能打出預想潛力，更甚被安排在不適合的控衛位置；再加上中鋒「AD」安東尼戴維斯(Anthony Davis)早前養傷及射手基利湯臣(Klay Thompson)退步，令今場賽事看似變得平平無奇。