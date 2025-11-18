NBA｜雷霆輕取鵜鶘6連勝　金塊祖傑36分仍不敵公牛

上屆總冠軍的雷霆開季仍保持僅1負。面對西岸只有2勝的鵜鶘，首節憑多特（Luguentz Dort）的12分及基爾謝奧斯阿歷山（Shai Gilgeous-Alexande）的11分，已拉開過27分。第2節鵜鶘雖然力追至半場落後56:69，不過雷霆又再拉開比分，SGA今節再取11分，以25分領先進入最後一節，SGA在今節提早休息下，雷霆全場未落後下，最多領先過30，並以126:109輕鬆取得6連勝。雷霆今場6人得分上雙，SGA並非球隊最高得分的球員，他僅取23分，荷姆根今場攻入26分及取得9個籃板，帶領球隊輕鬆贏波，戰績目前14勝1負。

金塊迎來今季首場主場敗仗，球隊雖然有祖傑及謝姆梅利分別交出36及34分的成績，但是奇雲靴達（Kevin Huerter）及謝雲卡達（Jevon Carter）的3分波，為公牛成功取勝，二人3分分別9射4中及10射5中，公牛以19球3分波，以130:127擊敗金塊。

夏登生涯28000分快艇仍不敵76人

同日的比賽，印第安納溜馬又再輸波，以112:127不敵底特律活塞，活塞目前升上東岸第一。費城76人小勝洛杉磯快艇110:108，快艇的占士夏登（James Harden）今場攻入28分，成為NBA史上第11個取得28,000分的球員。克里夫蘭騎士以118:106贏密爾沃基公鹿，邁亞密熱火同樣險勝，以115:113擊敗紐約人。多倫多速龍亦以110:108險勝夏洛特黃蜂，明尼蘇達木狼主場大勝達拉斯獨行俠120:96。