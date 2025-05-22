NBA｜雷霆阿歷山大再次擊敗金塊祖傑　當選最有價值球員

剛在西岸的四強帶領雷霆「搶七」擊敗金塊之後，基爾謝奧斯阿歷山大又一次擊敗祖傑。去年在同一個投票不敵祖傑僅得第2，阿歷山大今屆在100個首名投票中，獲得71票，而祖傑就得29票，而二人的次名投票就相反，令祖傑未能第4次贏得這個殊榮。至於密爾沃基公鹿的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）就取得第3名，他的第3名得票達88票。

SGA：小時候夢想成真

雷霆在球隊的訓練設施中，為SGA舉行記者會，他表示：「我一直認為自己可以成為一位很好的球員，因為我看到了埋頭苦幹，一直努力，以及控制好自己應該要控制的事，這會為你得到甚麼。」他又指：「我取得了很大的進步，不過我從沒想過這會發生。我小時候曾經夢到過這些，不過作為一個小孩，那是虛假的夢。但在日子久了，我認識到我與夢想更接近。這很難不覺得激動，很難不再像那個6歲的孩子一樣。我想我能夠實現這目標的原因，是我嘗試著不去關注這事，只是擔心這個地方會發生甚麼。」

阿歷山大在常規賽以場均32.7分在得分領先，命中率達51.9%，並且交出場均6.4次助攻、5.0個籃板、1.7次偷球及1.0次封阻的數據。至於祖傑其實都有場均29.6分、12.7個籃板、10.2次助攻及1.8次偷球的數據，不過奧克拉荷馬城取得破NBA紀錄的分差（場均贏12.9分），並錄下球隊史上最高的常規賽68勝。