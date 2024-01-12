NBA｜雷霆62分大勝拓荒者　公鹿勇挫塞爾特人（附比賽精華）

奧克拉荷馬城雷霆主場，創下NBA史上第5分差最大的比賽，以62分之差擊敗波特蘭拓荒者。至於聯盟領先的波士頓塞爾特人再度輸波，以33分差輸給密爾沃基公鹿。
今季贏過東西岸的榜首隊伍，雷霆在主場對今季其中一支弱旅的拓荒者。全場可說早已亳無懸念，因為除了在首30秒拓荒者領先過5分，比賽之後都是雷霆在領先以及拉開差距。結果是比賽在第3節已進入「垃圾時間」之下，雷霆以139:77，大勝62分之下取得3連勝，並追貼西岸榜首的明尼蘇達木狼。
雷霆此前最大分差的勝仗是在2012至13球季大勝45分，不過他們在2021年12月也創下過NBA史上最大敗仗，以73分之差不敵孟菲斯灰熊，不過今次就成為贏波的一方，而拓荒者今場只是球隊史上第2差的比賽，因為他們在1998年曾以65分之酋負於印第安納溜馬。
雷霆基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然取得最多的31分，不過隊友基迪（Josh Giddey）卻交出13分、10個籃板及12次助攻的「三雙」。而雷霆上陣15個球員有13個都取得分數，並且6人取得雙位數得分。相反拓荒者全隊只有2個取得雙位數得分，而且分別就只有13及14分的低雙位數字。
公鹿上半場25:0攻勢終結比賽
至於現時戰績領先的塞爾特人，雖然之前一日贏過西岸的木狼，可是再對東岸第2的公鹿，在第1節末段遭公鹿跨節打出一段25:0的攻勢，最終塞爾特人以33分之差，以102:135不敵公鹿，被公鹿收窄差距。比賽在第3節雙方都已派出後備，不過「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）在25:0的攻勢就取得當中20分，而他今場就只取得24分。塞爾特人目前仍是唯一輸波場數只是單位數的球隊，不過他們的戰績已被改寫至29勝9負，而公鹿就以26勝12負排東岸次席。