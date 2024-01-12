熱門搜尋:
深圳Costco 農曆新年2024 輕鐵 觀塘車禍 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-12 13:44:22

NBA｜雷霆62分大勝拓荒者　公鹿勇挫塞爾特人（附比賽精華）

分享：
雷霆大勝拓荒者創NBA第5大分差比賽。(美聯社)

雷霆大勝拓荒者創NBA第5大分差比賽。(美聯社)

奧克拉荷馬城雷霆主場，創下NBA史上第5分差最大的比賽，以62分之差擊敗波特蘭拓荒者。至於聯盟領先的波士頓塞爾特人再度輸波，以33分差輸給密爾沃基公鹿。

今季贏過東西岸的榜首隊伍，雷霆在主場對今季其中一支弱旅的拓荒者。全場可說早已亳無懸念，因為除了在首30秒拓荒者領先過5分，比賽之後都是雷霆在領先以及拉開差距。結果是比賽在第3節已進入「垃圾時間」之下，雷霆以139:77，大勝62分之下取得3連勝，並追貼西岸榜首的明尼蘇達木狼。

雷霆139:77擊敗拓荒者。(美聯社) 雷霆139:77擊敗拓荒者。(美聯社) 雷霆139:77擊敗拓荒者。(美聯社) 雷霆139:77擊敗拓荒者。(美聯社) 雷霆139:77擊敗拓荒者。(美聯社) 雷霆139:77擊敗拓荒者。(美聯社)

雷霆此前最大分差的勝仗是在2012至13球季大勝45分，不過他們在2021年12月也創下過NBA史上最大敗仗，以73分之差不敵孟菲斯灰熊，不過今次就成為贏波的一方，而拓荒者今場只是球隊史上第2差的比賽，因為他們在1998年曾以65分之酋負於印第安納溜馬。

雷霆基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然取得最多的31分，不過隊友基迪（Josh Giddey）卻交出13分、10個籃板及12次助攻的「三雙」。而雷霆上陣15個球員有13個都取得分數，並且6人取得雙位數得分。相反拓荒者全隊只有2個取得雙位數得分，而且分別就只有13及14分的低雙位數字。

公鹿上半場25:0攻勢終結比賽

至於現時戰績領先的塞爾特人，雖然之前一日贏過西岸的木狼，可是再對東岸第2的公鹿，在第1節末段遭公鹿跨節打出一段25:0的攻勢，最終塞爾特人以33分之差，以102:135不敵公鹿，被公鹿收窄差距。比賽在第3節雙方都已派出後備，不過「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）在25:0的攻勢就取得當中20分，而他今場就只取得24分。塞爾特人目前仍是唯一輸波場數只是單位數的球隊，不過他們的戰績已被改寫至29勝9負，而公鹿就以26勝12負排東岸次席。

公鹿135:102大勝塞爾特人。(美聯社) 公鹿135:102大勝塞爾特人。(美聯社) 公鹿135:102大勝塞爾特人。(美聯社) 公鹿135:102大勝塞爾特人。(美聯社) 公鹿135:102大勝塞爾特人。(美聯社) 公鹿135:102大勝塞爾特人。(美聯社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受