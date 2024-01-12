NBA｜雷霆62分大勝拓荒者　公鹿勇挫塞爾特人（附比賽精華）

奧克拉荷馬城雷霆主場，創下NBA史上第5分差最大的比賽，以62分之差擊敗波特蘭拓荒者。至於聯盟領先的波士頓塞爾特人再度輸波，以33分差輸給密爾沃基公鹿。 今季贏過東西岸的榜首隊伍，雷霆在主場對今季其中一支弱旅的拓荒者。全場可說早已亳無懸念，因為除了在首30秒拓荒者領先過5分，比賽之後都是雷霆在領先以及拉開差距。結果是比賽在第3節已進入「垃圾時間」之下，雷霆以139:77，大勝62分之下取得3連勝，並追貼西岸榜首的明尼蘇達木狼。

雷霆此前最大分差的勝仗是在2012至13球季大勝45分，不過他們在2021年12月也創下過NBA史上最大敗仗，以73分之差不敵孟菲斯灰熊，不過今次就成為贏波的一方，而拓荒者今場只是球隊史上第2差的比賽，因為他們在1998年曾以65分之酋負於印第安納溜馬。 雷霆基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然取得最多的31分，不過隊友基迪（Josh Giddey）卻交出13分、10個籃板及12次助攻的「三雙」。而雷霆上陣15個球員有13個都取得分數，並且6人取得雙位數得分。相反拓荒者全隊只有2個取得雙位數得分，而且分別就只有13及14分的低雙位數字。