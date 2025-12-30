NBA｜雷霆SGA取39分送鷹隊7連敗　騎士反勝馬刺

奧克拉荷馬城雷霆在連輸2場給聖安東尼奧馬刺後回穩，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨取39分之下，以140:129擊敗阿特蘭大鷹隊，取得2連勝，不過鷹隊在多位球員受傷下，已連輸7場。至於馬刺在另一邊廂，雖然有雲班耶馬（Victor Wembanyama ）取得今季第10次的「雙雙」表現，但馬刺仍以101:113不敵克里夫蘭騎士。
上屆總冠軍的雷霆，之前一日擊敗費城76人後，周一（29日）晚再對鷹隊。在泰爾楊格（Trae Young）、謝倫莊臣（Jalen Johnson）以及波辛基斯（Kristaps Porzingis）都受傷之下，鷹隊賽前已錄得6連敗。鷹隊雖然在第2節領先過最多10分，半場領先74:70。可是SGA在第3節爆發獨取15分，為雷霆反超前之餘更拉開過15分，鷹隊之後都未能追回，以129:140不敵雷霆，連輸第7場。
鷹隊今場包括5個正選有6人取得雙位數得分，不過就只有阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）分及奧干胡（Onyeka Okongwu）得分是超過20分，分別有30及26分。而SGA一個就已經取得39分，賀姆根（Chet Holmgren）亦有24分、10個籃板，加上謝倫威廉士（Jalen Williams）的20分、9個籃板及7次助攻，為雷霆迎來2連勝。
勇士作客輕取籃網
至於雷霆剋星的馬刺在主場卻在領先下輸波，雲班耶馬今場為球隊取下26分及14個籃板，是自己今季第10次的「雙雙」，不過在騎士7人攻入雙位數得分之下，仍要以101:113不敵騎士，馬刺在8連勝走勢後，卻已連輸2場。至於金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）取得27分以及占美畢拿（Jimmy Butler）的21分下，球隊以120:107贏布魯克林籃網。
同日的其他比賽，密爾沃基公鹿作客贏夏洛特黃蜂123:113；華盛頓巫師主場以101:115不敵鳳凰城太陽；邁亞密熱火主場147:123輕取丹佛金塊；多倫多速龍主場107:106險勝奧蘭多魔術；明尼蘇達木狼作客大勝芝加哥公牛136:101；侯斯頓火箭主場126:119擊敗印第安納溜馬；紐約人作客130:125贏新奧爾良鵜鶘。