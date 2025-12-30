NBA｜雷霆SGA取39分送鷹隊7連敗　騎士反勝馬刺

奧克拉荷馬城雷霆在連輸2場給聖安東尼奧馬刺後回穩，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獨取39分之下，以140:129擊敗阿特蘭大鷹隊，取得2連勝，不過鷹隊在多位球員受傷下，已連輸7場。至於馬刺在另一邊廂，雖然有雲班耶馬（Victor Wembanyama ）取得今季第10次的「雙雙」表現，但馬刺仍以101:113不敵克里夫蘭騎士。

上屆總冠軍的雷霆，之前一日擊敗費城76人後，周一（29日）晚再對鷹隊。在泰爾楊格（Trae Young）、謝倫莊臣（Jalen Johnson）以及波辛基斯（Kristaps Porzingis）都受傷之下，鷹隊賽前已錄得6連敗。鷹隊雖然在第2節領先過最多10分，半場領先74:70。可是SGA在第3節爆發獨取15分，為雷霆反超前之餘更拉開過15分，鷹隊之後都未能追回，以129:140不敵雷霆，連輸第7場。