NBA｜雷霆SGA轟38分　挫缺居里勇士13連勝

上屆總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆迎來13連勝，在主將基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人攻入38分之下，以124:112擊敗有史堤芬居里（Stephen Curry）缺陣的金州勇士。

在上月底受傷後，居里今仗仍然缺陣。雷霆隨着SGA首節打足並取得10分，為球隊首節領先6分，加上勇士第2節手風欠順，全節僅取18分，半場雷霆拉開差距至63:44。第3節雷霆發力，在落後22分下收窄至88:91進入最後一節，雖然勇士曾成功反超，不過仍以112:124作客不敵雷霆。阿歷山大今場取得38分，包括在最後3分34秒攻入的3分波，而謝倫威廉士（Jalen Williams）亦有22分及6次助攻，荷姆根（Chet Holmgren）今場亦有21分及8個籃板，協助雷霆再贏一場。勇士今場靠波森斯基（Brandin Podziemski）及錫夫居里（Seth Curry）各取17分，而占美畢拿（Jimmy Butler）因為膝傷，在下半場未有上陣，今場就只取得5分。