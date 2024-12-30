NBA｜雷霆大勝灰熊11連勝　魔術安東尼絕殺籃網

奧克拉荷馬城雷霆在西岸獨自領放，球隊周日（29日）的比賽，以130:106大勝西岸次席的孟菲斯灰熊，為球隊帶來11連勝。至於奧蘭多魔術就在作客憑高爾安東尼（Cole Anthony）最後1.3秒的絕殺，以102:101擊敗布魯克林籃網。

西岸的第一二位對戰，缺少查莫拉特（Ja Morant）及周志豪（Zach Edey）的灰熊，雖然開賽連取9分拉開。然而雷霆很快也連取9分，令雙方第一節中段就打成11平手。雷霆在第1節末段開始帶開後，灰熊就未能再追回。雷霆在第3節將分差拉開至31分後，比賽基本上進入垃圾時間，也因此給予機會其他球員，最終雷霆也輕取灰熊130:106。雷霆今場7人取得雙位數得分，當中基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得最多的35分。至於灰熊也有6人取得雙位數得分，以22分的巴尼（Desmond Bane）最多，而日本球員的河村勇輝也取得NBA生涯最多的10分。雷霆目前以26勝5負在西岸遙遙領先，灰熊就以22勝11負排西岸第2。