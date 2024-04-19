NBA｜靈魂球星缺陣 塘鵝熱火附加賽勢危

NBA附加賽明晨分別上演東、西岸的8號種子爭奪戰，以一場過定生死；西岸塘鵝主場迎戰帝王(Viu TV 99台4月20日09:30直播)，而東岸則上演熱火主場大戰公牛(NOW TV 641台4月20日07:00直播)。賽前傳出包括塘鵝重心錫安威廉臣(Zion Williamson)及熱火巨星占美畢拿(Jimmy Butler) 同樣因傷被逼缺陣；兩軍各自失去靈魂人物，爭勝都恐怕有心無力，有利帝王及公牛趕上季後賽尾班車。
常規賽排名西岸第8的塘鵝，在附加賽首圈作客湖人，戰到完場前3分鐘竟有表現勁爆的首席球星錫安威廉臣，因拉傷大腿退場；最終湖人以110比106取勝，奪得第7位。身為2019年狀元的錫安威廉臣，今季難得健健康康可在常規賽出戰70場，表現進步；而在上仗更狂轟40分11個籃板，如今要缺陣至少兩星期下，塘鵝戰力難免大減。
威廉臣缺陣 沙邦尼斯橫行
再者，塘鵝其餘兩名主力包括恩格林(Brandon Ingram)與CJ麥哥林(CJ McCollum)，前者才剛從休戰12場後，到常規賽壓軸戰復出，狀態明顯不足；上仗鬥湖人只得「12中4」的低效，而CJ麥哥林同樣手軟，「15中4」只得9分。塘鵝以此狀態要火併大勇的帝王，後者上圈大炒勇士晉級，3大支柱包括沙邦尼斯(Domantas Sabonis)、迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)及基瑾梅利(Keegan Murray)都有上佳演出；今場乘勇狙擊，勝望突出，有望搶到季後賽挑戰「一哥」雷霆的機會。
另邊廂，東岸熱火主場迎擊公牛，勝方將在季後賽硬撼塞爾特人。熱火剛戰作客76人以104比105飲恨敗陣，首席球星占美畢拿卻在首節扭傷膝部後，繼續帶傷上陣了合共40分鐘，賽後證實是MCL內側副韌帶受傷，將要無限期休戰。熱火失去了這位精神領袖下，只能靠希路(Tyler Herro)及艾迪巴約(Bam Adebayo)支撐，要頂住剛戰以131比116大炒鷹隊的公牛，恐怕會是有心無力。