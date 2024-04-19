NBA｜靈魂球星缺陣 塘鵝熱火附加賽勢危

NBA附加賽明晨分別上演東、西岸的8號種子爭奪戰，以一場過定生死；西岸塘鵝主場迎戰帝王(Viu TV 99台4月20日09:30直播)，而東岸則上演熱火主場大戰公牛(NOW TV 641台4月20日07:00直播)。賽前傳出包括塘鵝重心錫安威廉臣(Zion Williamson)及熱火巨星占美畢拿(Jimmy Butler) 同樣因傷被逼缺陣；兩軍各自失去靈魂人物，爭勝都恐怕有心無力，有利帝王及公牛趕上季後賽尾班車。

常規賽排名西岸第8的塘鵝，在附加賽首圈作客湖人，戰到完場前3分鐘竟有表現勁爆的首席球星錫安威廉臣，因拉傷大腿退場；最終湖人以110比106取勝，奪得第7位。身為2019年狀元的錫安威廉臣，今季難得健健康康可在常規賽出戰70場，表現進步；而在上仗更狂轟40分11個籃板，如今要缺陣至少兩星期下，塘鵝戰力難免大減。