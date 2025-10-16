NBA｜韋斯布克加盟帝王　料僅簽1年底薪合約

NBA新賽季即將展開，2017年的最有價值球員韋斯布克（Russell Westbrook）即將與薩克拉門托帝王簽約。這位目前自由身的球員，預計會簽下1年僅值360萬美元的老將底薪合約。
36歲的韋斯布克在季後放棄了球員選項，以自由身離開金州勇士。報道指韋斯布克在休季期間一直有與帝王隊接觸，並最終落實加盟，出戰個人第18個NBA賽季。報道指，他會在本周內與帝王隊正式簽約，並只是老將底薪的360萬美元1年合約。韋斯布克的加盟，將為帝王隊後場的深度增強，在去季帝王的後備球員場均得分能力排28，後備球員場均助攻更是29。
上季韋斯布克上陣75場，當中36場正選上陣，場均取得13.3分、6.1次助攻、4.9個籃板及1.4次偷球，投射命中率為44.9%。而當中內線的命中率達52%，是他生涯最高的一個賽季。新一季他會與沙邦尼斯（Domantas Sabonis）、迪羅辛（DeMar DeRozan）、拉雲（Zach LaVine），以及前隊友舒洛達（Dennis Schroder）合作。下月滿37歲的韋斯布克，仍是NBA史上最多「三雙」以及現役兩位得分超過2.5萬分、8,000個籃板及8,000次助攻的球員。他目前在聯盟累計取得26,205分，距離成為最高得分的控衛只差506分。