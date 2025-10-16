NBA｜韋斯布克加盟帝王　料僅簽1年底薪合約

NBA新賽季即將展開，2017年的最有價值球員韋斯布克（Russell Westbrook）即將與薩克拉門托帝王簽約。這位目前自由身的球員，預計會簽下1年僅值360萬美元的老將底薪合約。

36歲的韋斯布克在季後放棄了球員選項，以自由身離開金州勇士。報道指韋斯布克在休季期間一直有與帝王隊接觸，並最終落實加盟，出戰個人第18個NBA賽季。報道指，他會在本周內與帝王隊正式簽約，並只是老將底薪的360萬美元1年合約。韋斯布克的加盟，將為帝王隊後場的深度增強，在去季帝王的後備球員場均得分能力排28，後備球員場均助攻更是29。