NBA｜馬刺主場1分絕殺太陽　KD最後兩秒被盜輸波（附最後5分鐘精華）

聖安東尼奧馬刺的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），曾被拿來與杜蘭特（Kevin Durant）及「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）作比較。在馬刺主場對鳳凰城太陽，「班馬」終與KD一戰，雖然KD交出26分，不過就因為他最後末段被偷球，令太陽全場領先之下，卻在最後2秒失手，以114:115不敵馬刺。

雖然獲得「班馬」的加盟，但是馬刺今季開季3仗僅1勝。在對太陽的這場比賽，太陽也一直處於領先。在全場最多領先20分之下，太陽以13分之差進入最後一節。馬刺今場的功臣，其實還有基頓莊臣（Keldon Johnson）與華斯素（Devin Vassell），當中華斯素在第4節打足，並為球隊取得10分，而基頓莊臣亦有6分貢獻，當中包括在最後2秒偷走杜蘭特的控球反擊得手致勝，而雲班耶馬在這節攻守兼備，攻入9分之餘亦有2次的封阻。馬刺最後就藉基頓莊臣的跳投，以115:114險勝太陽，也是馬刺今仗唯一一次的領先時刻。