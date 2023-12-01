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體育
2023-12-01 13:50:10

NBA｜馬刺僅負鷹隊累積13連敗　湖人主場對雷霆又大敗一場（附比賽精華）

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楊格獨取45分領鷹隊擊敗馬刺。(美聯社)

楊格獨取45分領鷹隊擊敗馬刺。(美聯社)

取得新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），可是聖安東尼奧馬刺仍然是西岸包尾。球隊在主場對阿特蘭大鷹隊，雖然在最後一節力追，但馬刺還是以135:137不敵鷹隊，球隊已累積13連敗。

馬刺在這場比賽其實表現不差，6名球員取得雙位數得分之餘，更有4人取得20分以上，當中包括雲班耶馬取得21分及12個籃板，蘇漢（Jeremy Sochan）更是取得個人職業新高的33分。然而球隊的失誤多，成為主要敗因，馬刺今場有21次失誤，比鷹隊10次多逾一倍。

馬刺135:137不敵鷹隊。(美聯社) 馬刺135:137不敵鷹隊。(美聯社) 馬刺135:137不敵鷹隊。(美聯社) 馬刺135:137不敵鷹隊。(美聯社) 馬刺135:137不敵鷹隊。(美聯社)

鷹隊的泰爾楊格（Trae Young）攻入個人今季最多的45分，包括最後階段的3個罰球，還有14次的助攻，令鷹隊保住勝果完場贏137:135。馬刺目前西岸墊底，戰績為3勝15負，球隊已經連續13場落敗，是自1996年12月以來最差的戰績。

至於洛杉磯湖人在上場剛剛擊敗過底特律活塞，但轉過頭又錄一場大敗。在主場面對奧克拉荷馬城雷霆，勒邦占士（LeBron James）取得21分及12個籃板，隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦有31分及14個籃板。可是雷霆有7人取得雙位數得分，當中基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟入33分，當中全場18次起手入11球，以及罰球10球全中，手感極佳。最終湖人以110:133，23分之差大敗給雷霆。

占士經理人涉參與外圍賭博

另外占士的經理人卡特（Maverick Carter）惹上麻煩。《華盛頓郵報》周四（11月30日）報道，卡特向美國聯邦探員承認在2021年透過非法的莊家下注NBA的比賽。占士與卡特的發言人表示：「在2021年，當38個州及哥倫比亞特區仍未合法體育博彩前，卡特就一次非法莊家的調查中接受查問。卡特並非調查的目標，而且一直與部門合作，未有受到檢控及沒有就有關事件再被聯絡。」根據《華郵》指出，卡特涉及在當年下注約20次在足球及籃球的比賽，每次賭注約5,000美元至10,000美元。不過占士同樣有好消息，因為其19歲的兒子邦尼占士（Bronny James）在4個月前因為心臟病問題而接受治療後，已經可以重回球場打籃球。

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勒邦占士帶領湖人又一場大敗。(美聯社) 湖人110:133不敵雷霆。(美聯社) 湖人110:133不敵雷霆。(美聯社) 湖人110:133不敵雷霆。(美聯社) 湖人110:133不敵雷霆。(美聯社) 湖人110:133不敵雷霆。(美聯社)
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