NBA｜馬刺僅負鷹隊累積13連敗　湖人主場對雷霆又大敗一場（附比賽精華）

取得新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），可是聖安東尼奧馬刺仍然是西岸包尾。球隊在主場對阿特蘭大鷹隊，雖然在最後一節力追，但馬刺還是以135:137不敵鷹隊，球隊已累積13連敗。 馬刺在這場比賽其實表現不差，6名球員取得雙位數得分之餘，更有4人取得20分以上，當中包括雲班耶馬取得21分及12個籃板，蘇漢（Jeremy Sochan）更是取得個人職業新高的33分。然而球隊的失誤多，成為主要敗因，馬刺今場有21次失誤，比鷹隊10次多逾一倍。

鷹隊的泰爾楊格（Trae Young）攻入個人今季最多的45分，包括最後階段的3個罰球，還有14次的助攻，令鷹隊保住勝果完場贏137:135。馬刺目前西岸墊底，戰績為3勝15負，球隊已經連續13場落敗，是自1996年12月以來最差的戰績。