NBA｜馬刺力擒速龍4連捷　獨行俠不敵雷霆法拉格僅得2分

雲班耶馬（Victor Wembanyama）在今季爆發，這位法國長人再交出24分及15個籃板，協助聖安東尼奧馬刺主場121:103擊敗多倫多速龍，開季4連勝，是球隊自2017年以來最好成績。同樣連贏4場亦有上屆冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，他們以101:94輕取達拉斯獨行俠，而獨行俠的狀元法拉格（Cooper Flagg），今場只有2分並在下半場傷出。

開季擊敗過阿特蘭大鷹隊之後，速龍已連輸了2場，作客去到聖安東尼奧面對馬刺，馬刺首節以73.7%的命中率，在首節已開始帶開比數。在全場沒有領先過之下，速龍以103:121落敗。雲班耶馬今場8投7，並有10個的罰球，個人交出24分及15個籃板的數據，而球隊有6人交出雙位數得分，包括史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）的22分，速龍的巴列特（RJ Barrett）雖然取得全場最高的25分，但是球隊內線完全慘敗，全場只有20個籃板，而進攻籃板就更加只得1個，比馬刺的44個少一半以上，加上馬刺的投射命中率以及罰球得分都高，馬刺開季4連勝，下場主場對邁亞密熱火。