NBA｜馬刺力擒速龍4連捷　獨行俠不敵雷霆法拉格僅得2分

雲班耶馬（Victor Wembanyama）在今季爆發，這位法國長人再交出24分及15個籃板，協助聖安東尼奧馬刺主場121:103擊敗多倫多速龍，開季4連勝，是球隊自2017年以來最好成績。同樣連贏4場亦有上屆冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，他們以101:94輕取達拉斯獨行俠，而獨行俠的狀元法拉格（Cooper Flagg），今場只有2分並在下半場傷出。
開季擊敗過阿特蘭大鷹隊之後，速龍已連輸了2場，作客去到聖安東尼奧面對馬刺，馬刺首節以73.7%的命中率，在首節已開始帶開比數。在全場沒有領先過之下，速龍以103:121落敗。雲班耶馬今場8投7，並有10個的罰球，個人交出24分及15個籃板的數據，而球隊有6人交出雙位數得分，包括史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）的22分，速龍的巴列特（RJ Barrett）雖然取得全場最高的25分，但是球隊內線完全慘敗，全場只有20個籃板，而進攻籃板就更加只得1個，比馬刺的44個少一半以上，加上馬刺的投射命中率以及罰球得分都高，馬刺開季4連勝，下場主場對邁亞密熱火。
至於擁有新秀狀元法拉格的獨行俠，面對上屆冠軍的雷霆，球隊同樣由頭帶到尾，在最多領先22分之下，最後54.8秒被追至只差1分。不過獨行俠之後無法再取得分數，結果以94:101落敗。法拉格今場取得他在NBA的最低得分，全場上陣31分鐘9投僅1中，3分3投全炒，得2分，並取得2個籃板，他在下半場更是因傷而退下火線，第4節上陣4分半鐘。基爾謝奧斯阿歷山（Shai Gilgeous-Alexander）今場仍是雷霆得分來源，個人交出23分及8次助攻。雷霆下場會主場對薩克拉門托帝王。
湖人續缺當錫勒邦不敵拓荒者
同日其他比賽，繼續缺少當錫（Luka Doncic）及勒邦占士（LeBron James）的洛杉磯湖人，繼續由列維斯（Austin Reaves）撐起大局，不過他雖然取得41分，但湖人仍以108:122主場不敵有主教練被捕的波特蘭拓荒者。金州勇士雖然史堤芬居里（Stephen Curry）今場只有16分，不過勇士仍以131:118擊敗孟菲斯灰熊。丹佛金塊有祖傑（Nikola Jokic）交出25分、19個籃板及10次助攻的「三雙」，加上謝姆梅利（Jamal Murray）的43分，以127:114贏明尼蘇達木狼。克里夫蘭騎士以116:95擊敗底特律活塞，侯斯頓火箭就以137:109大勝布魯克林籃網，籃網開季4連敗。