聖安東尼奧馬刺後衛史堤芬卡斯杜（Stephon Castle），獲選為2025年NBA年度最佳新秀，繼雲班耶馬（Victor Wembanyama）後，成為馬刺連續第2位獲此殊榮的球員。

卡斯杜在投票中大幅領先對手，擊敗阿特蘭大鷹隊的利沙亞（Zaccharie Risacher）及孟菲斯灰熊的謝倫韋爾斯（Jaylen Wells）。他共獲得482分，遠高於利沙亞的245分；謝倫韋爾斯以123分排名第3。

卡斯杜於2024年NBA選秀中以第4順位被馬刺選中，當時他剛帶領康涅狄格大學（UConn）勇奪NCAA兩連霸，打出令人矚目的新生球季。