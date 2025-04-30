聖安東尼奧馬刺後衛卡素（Stephon Castle），獲選為2025年NBA年度最佳新秀，繼雲班耶馬（Victor Wembanyama）後，成為馬刺連續第二名獲此殊榮的球員。

卡素在投票中大幅領先對手，擊敗亞特蘭大鷹隊的利沙亞（Zaccharie Risacher）及灰熊的謝倫韋爾斯（Jaylen Wells）。他共獲得482分，遠高於利沙亞的245分；謝倫韋爾斯以123分排名第三。

卡素於2024年NBA選秀中以第四順位被馬刺選中，當時他剛帶領康涅狄格大學（UConn）勇奪NCAA兩連霸，打出令人矚目的新生球季。