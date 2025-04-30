聖安東尼奧馬刺後衛卡素（Stephon Castle），獲選為2025年NBA年度最佳新秀，繼雲班耶馬（Victor Wembanyama）後，成為馬刺連續第二名獲此殊榮的球員。
卡素在投票中大幅領先對手，擊敗亞特蘭大鷹隊的利沙亞（Zaccharie Risacher）及灰熊的謝倫韋爾斯（Jaylen Wells）。他共獲得482分，遠高於利沙亞的245分；謝倫韋爾斯以123分排名第三。
卡素於2024年NBA選秀中以第四順位被馬刺選中，當時他剛帶領康涅狄格大學（UConn）勇奪NCAA兩連霸，打出令人矚目的新生球季。
卡素加盟馬刺後，他在老將基斯保羅（Chris Paul）身旁擔任後備控衛出戰，隨著霍斯（De’Aaron Fox）因手指重傷提前報銷，他逐步晉升為先發，並於球季尾聲與保羅搭檔出任後場主力。
卡素場均14.7分及4.1次助攻
卡素今季共出戰81場比賽，其中47場擔任正選，場均貢獻14.7分、4.1助攻、3.7籃板及0.9抄截，投籃命中率為42.8%，三分命中率為28.5%。
卡素在效率上仍有進步空間，但他整體表現穩定，攻防俱佳，經常負責主防對手重點側翼球員，是少數全面發揮的新秀。
展望未來，他將與雲班耶馬及霍斯共同成為馬刺重建核心。馬刺今夏再次抽中樂透籤，有望再補入一名具潛力的年輕球員，持續打造競爭力陣容。
作者：Jason Owens
原文：Stephon Castle named NBA Rookie of the Year as second straight Spurs player wins the award
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