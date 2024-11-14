NBA｜馬刺挫巫師雲班耶馬創職業生涯新高　騎士贏76人開季13連勝

NBA的聖安東尼奧馬刺在周三（13日）公布，主教練的普波域治（Gregg Popovich）因為輕微中風，仍在康復中。而球隊就在主場，以139:130擊敗華盛頓巫師，去年的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）大爆發，個人獨取職業生涯新高的50分。而開季不敗的克里夫蘭騎士，就再贏費城76人，將全勝走勢推至13場。

馬刺在周三公布，普波域治在11月2日輕微中風，目前正在康復。普波域治至今缺席球隊6場的比賽，但球隊未有公開其身體狀況，馬刺表示仔是在主場館內出意外，並期望他可完全康復回歸球隊。球隊又指，目前未有康復的時間表，並希望公眾給予普波域治及他的家人私隱及空間。