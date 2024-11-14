NBA｜馬刺挫巫師雲班耶馬創職業生涯新高　騎士贏76人開季13連勝

NBA的聖安東尼奧馬刺在周三（13日）公布，主教練的普波域治（Gregg Popovich）因為輕微中風，仍在康復中。而球隊就在主場，以139:130擊敗華盛頓巫師，去年的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）大爆發，個人獨取職業生涯新高的50分。而開季不敗的克里夫蘭騎士，就再贏費城76人，將全勝走勢推至13場。
馬刺在周三公布，普波域治在11月2日輕微中風，目前正在康復。普波域治至今缺席球隊6場的比賽，但球隊未有公開其身體狀況，馬刺表示仔是在主場館內出意外，並期望他可完全康復回歸球隊。球隊又指，目前未有康復的時間表，並希望公眾給予普波域治及他的家人私隱及空間。
雲班耶馬史上第4年輕50分球員
不過球隊在普波域治缺陣下繼續「生性」，雲班耶馬在主場交出50分的職業新高，當中包括3分16射8中，同時他成為繼贊寧斯（Brandon Jennings）、勒邦占士（LeBron James）及迪雲布克（Devin Booker）後，第4年輕的單場取得50分球員。雲班耶馬還在6場賽事取得20個3分及25次封阻，是聯盟首位球員取得該項數據。巫師的佐敦普爾（Jordan Poole）其實都有42分的進帳，只是球隊仍是以130:139不敵馬刺，累積6連敗。
至於今季仍然不敗的騎士，在作客費城憑當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）在最後3分鐘取下11分，球隊以114:106擊敗76人，成為NBA歷史第6支開季保持13場不敗的隊伍。米歇爾今場為球隊取得26分、13個籃板及9次助天的「準三雙」，隊友加蘭特（Darius Garland）也有25分的貢獻，而。而對上一支取得開季13連勝已是2015至16賽季的金州勇士。
「字母哥」灌59分領公鹿贏活塞
另外密爾沃基公鹿就反彈，憑「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）個人狂轟59分之下，帶領球隊以127:120擊敗底特律活塞，取下今季第4場的勝仗。安迪杜甘普今場34投入21球，還取下14個籃板及7次助攻，這是他生涯單場第2高的得分，也是今個賽季單場最高得分的球員。