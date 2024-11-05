聖安東尼奧馬刺隊總教練普波域治（Gregg Popovich）因健康問題，將無限期缺陣，助理教練米治莊臣（Mitch Johnson）預計將暫代總教練職務，直至普波域治歸隊。根據ESPN所指，普波域治的健康問題尚未向外公開披露，據悉是在馬刺隊於上週六對陣明尼蘇達木狼之前出現的。

馬刺宣布，現年75歲的普波域治無法參與該場比賽，比賽開始前兩個半小時， 米治莊臣才接到通知，表示普波域治「只是身體不適」要頂上。馬刺最終以113-103贏了木狼， 米治莊臣在場邊的表現，得到了老將基斯保羅（Chris Paul）高度讚揚。