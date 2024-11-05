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體育
2024-11-05 13:01:00

NBA｜馬刺教練普波域治健康亮紅燈 無限期缺陣

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NBA｜健康亮紅燈　馬刺千勝教練普波域治無限期缺賽。（資料圖片）

NBA｜健康亮紅燈　馬刺千勝教練普波域治無限期缺賽。（資料圖片）

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聖安東尼奧馬刺隊總教練普波域治（Gregg Popovich）因健康問題，將無限期缺陣，助理教練米治莊臣（Mitch Johnson）預計將暫代總教練職務，直至普波域治歸隊。根據ESPN所指，普波域治的健康問題尚未向外公開披露，據悉是在馬刺隊於上週六對陣明尼蘇達木狼之前出現的。

馬刺宣布，現年75歲的普波域治無法參與該場比賽，比賽開始前兩個半小時， 米治莊臣才接到通知，表示普波域治「只是身體不適」要頂上。馬刺最終以113-103贏了木狼， 米治莊臣在場邊的表現，得到了老將基斯保羅（Chris Paul）高度讚揚。

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普波域治缺陣期間米治莊臣（Mitch Johnson）是馬刺暫代總教練。（路透社） 普波域治缺陣第二場對快艇，雲班耶馬三分手風欠順。（路透社） 普波域治缺陣第二場，雲班耶馬為首的馬刺半場領前快艇。（路透社） 普波域治缺陣第二場，基斯保羅領軍的馬刺半場領前快艇。（路透社） 普波域治缺陣第二場對快艇。（路透社）

保羅在賽後表示：「他做得很好。我認為我們整個教練團隊都表現出色。聯盟裡經常發生各種突發情況，跟球員一樣，我們也會做好替補準備。所以要給米治莊臣一個大大的讚，他今晚真的很出色。」

普波域治執教馬刺29季 NBA任期最長教練

普波域治目前是聯盟任期最長的總教練，這是他在馬刺隊的第29個賽季。他以1,391場勝利，遙遙領先NBA歷史總勝場紀錄，另有170場季後賽勝利。他還曾帶領球隊，五度贏得NBA總冠軍。

作者：liz roscher

原文：Spurs head coach Gregg Popovich reportedly out indefinitely after weekend health issue

原文刊登於 Yahoo 體育

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