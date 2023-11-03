NBA｜馬刺狀元雲班耶馬上力創得分新高　助球隊再贏太陽11分（附比賽片段）

今季的NBA新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），在生涯第5場NBA常規賽，打出個人代表作。在他攻個5場以來最多的38分，以及摘下10個籃板，協助聖安東尼奧馬刺，以132:121擊敗鳳凰城太陽。

備受注目的「班馬」，因為季前的賽事有表現，因此未開季已令球迷期待。然而在首4場的常規賽，似乎仍未完全適應NBA節奏，表現只是一般。但上仗仍協助馬刺，以1分之微擊敗有杜蘭特（Kevin Durant）在陣的太陽。在今次馬刺連續作客鳳凰城，馬刺首節已取得39:20的優勢領先。第2節雲班耶馬大爆發，整節9射5中，包括2個3分球，單節取得13分，半場更錄20分，並令馬刺半場領先75:55。