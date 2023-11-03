熱門搜尋:
雙11 moon tang 叱咤2023 The Beatles 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-11-03 13:13:09

NBA｜馬刺狀元雲班耶馬上力創得分新高　助球隊再贏太陽11分（附比賽片段）

分享：
雲班耶馬獨取38分，帶領馬刺再贏太陽。(路透社)

雲班耶馬獨取38分，帶領馬刺再贏太陽。(路透社)

今季的NBA新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），在生涯第5場NBA常規賽，打出個人代表作。在他攻個5場以來最多的38分，以及摘下10個籃板，協助聖安東尼奧馬刺，以132:121擊敗鳳凰城太陽。

備受注目的「班馬」，因為季前的賽事有表現，因此未開季已令球迷期待。然而在首4場的常規賽，似乎仍未完全適應NBA節奏，表現只是一般。但上仗仍協助馬刺，以1分之微擊敗有杜蘭特（Kevin Durant）在陣的太陽。在今次馬刺連續作客鳳凰城，馬刺首節已取得39:20的優勢領先。第2節雲班耶馬大爆發，整節9射5中，包括2個3分球，單節取得13分，半場更錄20分，並令馬刺半場領先75:55。

Ad Block
雲班耶馬表現漸入佳境。(路透社) 太陽主場再負馬刺。(路透社) 太陽主場再負馬刺。(美聯社) 太陽主場再負馬刺。(美聯社) 太陽主場再負馬刺。(美聯社)

第3節太陽在迪雲布克（Devin Booker）獨取11分下，在進入最後一節追近至只差14分。不過「班馬」在第4節未有鬆懈，再交出10分，協助馬刺以132:121，保住領先，令馬刺取得今季首次的兩連勝。而雲班耶馬今場獨取38分及12個籃板，是他加入NBA的5場比賽以來最高得分，也是首次突破30分，似乎已適應NBA的比賽。

馬刺除雲班耶馬外，還有5人得分雙位數。而太陽的迪雲布克是球隊得分最多的一位，有31分，杜蘭特亦有28分，然而球隊今場的起手比馬刺少，失誤卻達14次，比馬刺多5次，令球隊主場再敗一場。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受