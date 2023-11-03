NBA｜馬刺狀元雲班耶馬上力創得分新高　助球隊再贏太陽11分（附比賽片段）

今季的NBA新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），在生涯第5場NBA常規賽，打出個人代表作。在他攻個5場以來最多的38分，以及摘下10個籃板，協助聖安東尼奧馬刺，以132:121擊敗鳳凰城太陽。
備受注目的「班馬」，因為季前的賽事有表現，因此未開季已令球迷期待。然而在首4場的常規賽，似乎仍未完全適應NBA節奏，表現只是一般。但上仗仍協助馬刺，以1分之微擊敗有杜蘭特（Kevin Durant）在陣的太陽。在今次馬刺連續作客鳳凰城，馬刺首節已取得39:20的優勢領先。第2節雲班耶馬大爆發，整節9射5中，包括2個3分球，單節取得13分，半場更錄20分，並令馬刺半場領先75:55。
第3節太陽在迪雲布克（Devin Booker）獨取11分下，在進入最後一節追近至只差14分。不過「班馬」在第4節未有鬆懈，再交出10分，協助馬刺以132:121，保住領先，令馬刺取得今季首次的兩連勝。而雲班耶馬今場獨取38分及12個籃板，是他加入NBA的5場比賽以來最高得分，也是首次突破30分，似乎已適應NBA的比賽。
馬刺除雲班耶馬外，還有5人得分雙位數。而太陽的迪雲布克是球隊得分最多的一位，有31分，杜蘭特亦有28分，然而球隊今場的起手比馬刺少，失誤卻達14次，比馬刺多5次，令球隊主場再敗一場。