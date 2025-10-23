NBA｜馬刺雲班耶馬給新秀狀元法拉格震撼教育　大勝獨行俠33分

NBA新賽季的第2個賽日，2023年新秀狀元的雲班耶馬（Victor Wembanyama）與今年新科狀元法拉格（Cooper Flagg）的對決。雲班耶馬獨取40分，協助聖安東尼奧馬刺以125:92大勝達拉斯獨行俠，法拉格今場上陣時間球隊第2多，不過長時間未能得分。

在去季末受傷而休息多時，長人雲班耶馬開季復出，今場這位NBA的三年生向新科狀元的法拉格進行了一課震撼教育。個人全場攻入了40分以及15個籃板，帶領馬刺在第2節末段拉開比分之後就一路擴大優勢。最終馬刺以33分之差的125:92擊敗獨行俠。法拉格以聯盟史上上陣第2年輕的18歲10個月零1日為獨行俠披甲，但他的NBA首秀半場表現一般，頭2節交出2次起手不中的0分及7個籃板，當中第2節更是8分鐘未射過1球。在第3節才攻入了8分，最後這位新秀狀元首場NBA比賽就以10分及10個籃板的「雙雙」表現終結，但他今場起手13次僅得4中。安東尼戴維斯（Anthony Davis）在艾榮（Kyrie Irving）缺陣撐起獨行俠並交出22分，不過仍不足以彌補與馬刺的差距。