NBA｜馬刺「動物園」聯手獵鷹隊　勇士末段乏力不敵爵士

在迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）加盟聖安東尼奧馬刺，與雲班耶馬（Victor Wembanyama）組成「動物森友會」之下，二人各自為馬刺攻入24分，而「斑馬」雲班耶馬更射入致勝的罰球，令他們的首場合作，就以126:125險勝阿特蘭大鷹隊。另外獲得占美畢拿（Jimmy Butler）的金州勇士，卻在領先下末段被猶他爵士反勝。

上季狀元「斑馬」雲班耶馬，與「狐狸」霍斯的首次合作，馬刺上半場曾拉開過20分，然而在泰爾楊格（Trae Young）攻入全場最高的32分，以及隊友奧干胡（Onyeka Okongwu）取得職業生涯最多的30分，一度令鷹隊在末段兩度追和。然而最後2.4秒雲班耶馬二罰中一，令馬刺以126:125險勝鷹隊。馬刺今場7人得分上雙，當中雲班耶馬與霍斯各得24分是全隊最多，而霍斯更是有13次助攻，雲班耶馬就有12個籃板，令馬刺仍有力爭取季後賽的機會。