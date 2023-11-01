NBA｜馬刺1分絕殺太陽　KD最後兩秒被盜輸波（附最後5分鐘精華）

聖安東尼奧馬刺的新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），曾被拿來與杜蘭特（Kevin Durant）及「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）作比較。在馬刺主場對鳳凰城太陽，「班馬」終與KD一戰，雖然KD交出26分，不過就因為他最後末段被偷球，令太陽全場領先之下，卻在最後2秒失手，以114:115不敵馬刺。
雖然獲得「班馬」的加盟，但是馬刺今季開季3仗僅1勝。在對太陽的這場比賽，太陽也一直處於領先。在全場最多領先20分之下，太陽以13分之差進入最後一節。馬刺今場的功臣，其實還有基頓莊臣（Keldon Johnson）與華斯素（Devin Vassell），當中華斯素在第4節打足，並為球隊取得10分，而基頓莊臣亦有6分貢獻，當中包括在最後2秒偷走杜蘭特的控球反擊得手致勝，而雲班耶馬在這節攻守兼備，攻入9分之餘亦有2次的封阻。馬刺最後就藉基頓莊臣的跳投，以115:114險勝太陽，也是馬刺今仗唯一一次的領先時刻。
基頓莊臣今取個人獨取27分，而華斯素與雲班耶馬同樣有18分進帳，雲班耶馬更有4次的封阻及8個籃板的成績，然而今場他也有3次的個犯，似乎仍需時間適應NBA節奏。太陽今場正選5人都取得雙位數得分，當中杜蘭特就取得26分，然而5次的失誤，包括最後的一球，就成為比賽的轉捩點。馬刺贏波後，與太陽同樣4戰2勝2和。
76人安比不雅手勢被罰
同日其他比賽，紐約人以109:91擊敗克里夫蘭騎士，而洛杉磯快艇就主場118:102擊敗奧蘭多魔術。另外，費城76人的中鋒安比（Joel Embiid）因為在對波特蘭拓荒者的比賽中，重複造出不雅手勢，被聯盟罰款3.5萬美元。