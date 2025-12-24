NBA｜馬刺10日兩破雷霆　湖人勒邦占士取23分仍負太陽

聖安東尼奧馬刺繼NBA盃之後，再次擊敗奧克拉荷馬城雷霆。馬刺主場雖然有雲班耶馬（Victor Wembanyama）續任後備，不過在基頓莊臣（Keldon Johnson）的25分及史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）的24分，以130:110輕取雷霆。雷霆近5場比賽輸第3場。至於洛杉磯湖人作客，雖然有勒邦占士（LeBron James）攻入23分，不過仍以108:132大敗給鳳凰城太陽。
在NBA盃的四強，馬刺2分險勝雷霆入決賽，兩隊10日內再戰。在首3節雙方都難分高下，在15次的互換領先及13次平手之下，兩隊分數原本都在8分之內。不過比賽在第4節出現分野，馬刺第4節命中達78.9%之下，將雙方分差拉開，其中卡斯杜這節就攻入10分，包括2個3分，馬刺在最多拋離21分下，以130:110再贏雷霆。今季原本取得24勝1負的雷霆，在輸多3場後戰績變成26勝4負。
雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然取得全場最多的33分，不過隊友得分不及對手。馬刺主力雲班耶馬今場繼續列後備，不過仍有12分貢獻，而同樣後備的基頓莊臣今場就有25分，至於正選上陣的卡斯杜為馬刺取得24分之餘亦有9次助攻。馬刺贏波以22勝7負排西岸第2。
法拉格「準三雙」領獨行俠險勝
同日的比賽，洛杉磯湖人的勒邦占士為球隊貢獻23分，可是當錫（Luka Doncic）缺陣之下，湖人作客仍以108:132大敗給鳳凰城太陽。達拉斯獨行俠就以131:130險勝丹佛金塊，獨行俠的狀元法拉格（Cooper Flagg）今場獨取33分、9個籃板及9次助攻。克里夫蘭騎士主場就大勝新奧爾良鵜鶘141:118，終結對手的5連勝走勢。布魯克林籃網又贏波，以114:106贏費城76人。夏洛特黃蜂126:109擊敗華盛頓巫師、芝加哥公牛126:123贏阿特蘭大鷹隊、密爾沃基公鹿111:94破印第安納溜馬、多倫多速龍112:91贏邁亞密熱火、紐約人以104:115不敵明尼蘇達木狼、孟菲斯灰熊137:128輕取猶他爵士、奧蘭多魔術110:106贏波特蘭拓荒者、底特律活塞136:127擊敗薩克拉門托帝王。