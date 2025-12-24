NBA｜馬刺10日兩破雷霆　湖人勒邦占士取23分仍負太陽

聖安東尼奧馬刺繼NBA盃之後，再次擊敗奧克拉荷馬城雷霆。馬刺主場雖然有雲班耶馬（Victor Wembanyama）續任後備，不過在基頓莊臣（Keldon Johnson）的25分及史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）的24分，以130:110輕取雷霆。雷霆近5場比賽輸第3場。至於洛杉磯湖人作客，雖然有勒邦占士（LeBron James）攻入23分，不過仍以108:132大敗給鳳凰城太陽。

在NBA盃的四強，馬刺2分險勝雷霆入決賽，兩隊10日內再戰。在首3節雙方都難分高下，在15次的互換領先及13次平手之下，兩隊分數原本都在8分之內。不過比賽在第4節出現分野，馬刺第4節命中達78.9%之下，將雙方分差拉開，其中卡斯杜這節就攻入10分，包括2個3分，馬刺在最多拋離21分下，以130:110再贏雷霆。今季原本取得24勝1負的雷霆，在輸多3場後戰績變成26勝4負。