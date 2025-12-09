NBA｜馬刺3分反勝鵜鶘　艾華士轟40分助太陽贏木狼

兩隊其實都缺少隊中當家球星，雲班耶馬在上月中以來就缺陣，而鵜鶘也缺少錫安威廉臣（Zion Williamson）。然而在夏利臣班尼斯（Harrison Barnes）及榜眼夏柏的表現下，馬刺在最多拉開過25分下，半場領先77:57。然而鵜鶘第3節開始就打出一段9:0的攻勢追近，加上今年選秀第13順位的戴歷昆恩（Derik Queen）在這節個人獨取21分，為鵜鶘用一節的時間反超。在第4節，昆恩在最後30秒為鵜鶘反先132:131，不過夏柏的上籃再為馬刺超前，加上霍斯最後階段獲得2個罰球並全中，令馬刺以135:132反勝。

缺少雲班耶馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，在新秀戴倫夏柏（Dylan Harper）攻入反勝2分及迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）的2個罰球，以135:132反勝新奧爾良鵜鶘。

鵜鶘新秀生涯首次「三雙」

馬刺今場有7個球員取得雙位數得分，當中夏柏今場交出了22分及6次助攻，班尼斯更是全隊最多的24分。至於鵜鶘的昆恩今場個人首次在NBA取得「三雙」的表現，他為球隊貢獻33分、10個籃板及10次助攻，可是未能為球隊取得最終的勝利。

同日僅有另外2場比賽，鳳凰城太陽作客以108:105反勝明尼蘇達木狼。木狼的「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）今場獨取40分，協助球隊取得5連勝。而印第安納溜馬就以116:105擊敗薩克拉門托帝王。