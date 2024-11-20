NBA｜騎士不敵塞爾特人　開季15連勝止步

克里夫蘭騎士開季15連勝終結，騎士作客以117:120不敵上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，取得今季的首場敗仗，同時也是NBA盃賽程的敗仗。而缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，就在主場以X:X擊敗西岸勁旅的奧克拉荷馬城雷霆。

今季創下球隊開季15連勝走勢的騎士，在周二（19日）晚作客波士頓終於面對考驗。在對着上屆總冠軍的塞爾特人，騎士第1節中段已處於下風，而且也沒有再取得領先。最後在落後最多21分之下，於第3節一度追至接近的比分，但最終仍是要輸117:120。達譚（Jayson Tatum）為綠軍攻入最多的33分及12個籃板，騎士今場的外圍投射明顯不及塞爾特人，騎士全場29次3分起手僅10中，相反塞爾特人41射入22球，命中率達53.7%。