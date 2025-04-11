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體育
2025-04-11 13:05:26

NBA｜騎士再吞敗仗雷霆鎖定常規賽一哥　灰熊不敵木狼西岸直接資格要鬥到尾

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溜馬以114:112擊敗騎士，取得東岸前4資格。(美聯社)

溜馬以114:112擊敗騎士，取得東岸前4資格。(美聯社)

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今季大部份時間領先的克里夫蘭騎士，最終還時失落常規賽的第一名。在收起部份球星之下，騎士以112:114不敵印第安納溜馬，溜馬成功取得東岸前4的季後賽資格，而奧克拉荷馬城雷霆，將成為常規賽的「一哥」，在季後賽全部系列賽擁主場優勢。

騎士作客印第安波利斯收起了4位正選球員，加蘭特（Darius Garland）、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）及伊雲莫利（Evan Mobley）都報傷未有上陣。不過面對溜馬，騎士第3節領先過11分，也是全場雙方的最大分差。兩隊今場8次互換領先，夏利貝頓（Tyrese Haliburton）在最後3分40秒的3分命中，為溜馬反超3分，之後騎士都無法追回落差，輸112:114，球隊雖然肯定取得東岸第一，不過與西岸的雷霆已差3場，無緣成為常規賽冠軍。

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溜馬114:112擊敗騎士。(美聯社) 溜馬114:112擊敗騎士。(美聯社) 溜馬114:112擊敗騎士。(美聯社) 溜馬114:112擊敗騎士。(美聯社) 溜馬114:112擊敗騎士。(美聯社) 溜馬114:112擊敗騎士。(美聯社)

木狼擊敗灰熊西岸形勢緊湊

西岸方面，爭取前6名直接晉級季後賽資格的一戰。孟菲斯灰熊主場對明尼蘇達木狼的比賽，木狼在艾華士（Anthony Edwards）攻入44分之下，以141:125擊敗灰熊。令到西岸第4至第8位的爭逐在各隊最後兩場比賽變得重要，因為包括灰熊及木狼在內，5支球隊之間之有1場的距離，而目前第4的丹佛金塊及第5的洛杉磯快艇同為48勝32負，而第6的金州勇士，與灰熊及木狼同樣是47勝33負。

同日其他比賽，東岸第3的紐約人以106:115作客不敵底特律活塞，阿特蘭大鷹隊作客以133:109擊敗布魯克林籃網，而密爾沃基公鹿就以136:111主場贏新奧爾良鵜鶘。

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