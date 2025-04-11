NBA｜騎士再吞敗仗雷霆鎖定常規賽一哥　灰熊不敵木狼西岸直接資格要鬥到尾

今季大部份時間領先的克里夫蘭騎士，最終還時失落常規賽的第一名。在收起部份球星之下，騎士以112:114不敵印第安納溜馬，溜馬成功取得東岸前4的季後賽資格，而奧克拉荷馬城雷霆，將成為常規賽的「一哥」，在季後賽全部系列賽擁主場優勢。

騎士作客印第安波利斯收起了4位正選球員，加蘭特（Darius Garland）、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）及伊雲莫利（Evan Mobley）都報傷未有上陣。不過面對溜馬，騎士第3節領先過11分，也是全場雙方的最大分差。兩隊今場8次互換領先，夏利貝頓（Tyrese Haliburton）在最後3分40秒的3分命中，為溜馬反超3分，之後騎士都無法追回落差，輸112:114，球隊雖然肯定取得東岸第一，不過與西岸的雷霆已差3場，無緣成為常規賽冠軍。