NBA｜騎士再負帝王三連敗　雷霆大炒76人升上聯盟第一

克里夫蘭騎士失落常規賽領先位置，球隊作客以119:123不敵薩克拉門托帝王，在16連勝後連輸3場，而同日西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆輕鬆擊敗費城76人，令雷霆升上常規賽戰績第一。 在連輸兩場後，騎士今場讓加蘭特（Darius Garland）休息，球隊首節曾壓制帝王僅得4次起手命中並領先過13分。可是帝王第2節已收窄雙方差距，在第3節帝王更是一度反先11分，雖然之後騎士打出12:0的攻勢將比分再反超，但基瑾梅利（Keegan Murray）完第3節前的3分得手，令帝王以90:88領先進入最後一節。第4節雖然兩隊4度平手，2次互換領先，不過最後3分鐘帝王連取4分拉開比數後，一直帶到尾，贏123:119，騎士連輸3場仍在東岸領先，不過常規賽戰績以56勝13負，落後雷霆1場。

帝王今場雖然有主力的沙邦尼斯（Domantas Sabonis）及拉雲（Zach LaVine）缺陣，但仍有7人取得雙位數得分，當中迪羅辛（DeMar DeRozan）攻入27分，而蒙克（Malik Monk）亦有20分的貢獻。伊雲莫利（Evan Mobley）雖然今場取得31分，當中22分在下半場最後15分鐘射入，不過騎士仍是無法重回勝軌。 湖人續缺勒邦占士贏金塊 雷霆在主場面對76人的比賽，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與另外3位常規正選缺陣。但是2022年選秀的積連威廉斯（Jaylin Williams）挺身而出，取得生涯最高的19分，還有17個籃板及11次助攻，個人職業生涯第2次取得「三雙」，帶領雷霆以133:100大勝76人。雷霆以57勝12負，取代騎士領先常規賽。另外洛杉磯湖人雖然繼續有勒邦占士（LeBron James）倦勤，但他們主場仍以120:108擊敗丹佛金塊，取代對方成西岸第3，當錫（Luka Doncic）與列維斯（Austin Reaves）繼續領導「紫金軍團」，當錫個人攻入31分，而列維斯亦有22分貢獻，代父從軍的邦尼占士（Bronny James）今場有4分鐘上陣時間，但未有起手投籃，也沒有籃板及助攻，只交出全「零」的數據。

馬刺馬穆基拉舒維利創歷史數據 另外，聖安東尼奧馬刺的馬穆基拉舒維利（Sandro Mamukelashvili）在對紐約人的比賽創造出NBA歷史數據，他今場上陣19分鐘14次起手13中，是首位在上陣少於20分鐘就取得34分的球員，而他今場3分更是7投7中，協助馬刺以120:105擊敗紐約人。