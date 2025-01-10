NBA｜騎士再贏速龍12連捷　勇士破活塞終於反底

在東西岸大戰勝出後，克里夫蘭騎士乘勇主場迎戰多倫多速龍，在加蘭特（Darius Garland）交出今季個人新高的40分之下，協助球隊以132:126大勝對手，並取得12連勝。而近兩場僅史堤芬居里（Stephen Curry）撐起的金州勇士，就以107:104擊敗底特律活塞，終於擺脫連敗。
騎士今季氣勢沒法擋，剛在周三（8日）擊敗奧克拉荷城雷霆後，周四再要遇上速龍。速龍今場其實有早段有較多時間處於領先，而且更一度拉開過12分。速龍共有7人取得雙位數的得分及投射命中率都高過騎士，但是加蘭特今場取得自己今季最多的40分以及9次的助攻，伊雲莫利（Evan Mobley）亦有21分11個籃板及6次助攻，還有查列特艾倫（Jarrett Allen）的18分及15個籃板，帶領騎士最後5分鐘反超後保住勝果。球隊目前在聯盟繼續以33勝4負的戰績領先，也追平NBA史上首37場的第5佳戰績。
至於勇士的居里，對上兩仗合共攻入57分，可是球隊兩場都大敗。而今場作客底特律，居里僅交出17分、9個籃板及6次的助攻。隊友的希特（Buddy Hield）今場就取得19分，連同居里及希特，勇士6人取得雙位數積分。勇士今場最多拉開過18分的差距，活塞在末段更一度將分差收窄到2分，然而居里的2個罰球再度將比分拉開，令勇士得以107:104獲勝。
獨行俠反勝拓荒者
同日其他的比賽，達拉斯獨行俠以117:111擊敗波特蘭拓荒者，在繼續缺少當錫（Luka Doncic）及艾榮（Kyrie Irving）底下，獨行俠雖然全場多數時間都處於落後，不過球隊在最後4分鐘的時間打出一段16:0的攻勢，將球隊由落後10分追上，最終反勝拓荒者。而明尼蘇達木狼就以104:89擊敗奧蘭多魔術，侯斯頓火箭以119:115贏孟菲斯灰熊。