NBA｜騎士再贏速龍12連捷　勇士破活塞終於反底

在東西岸大戰勝出後，克里夫蘭騎士乘勇主場迎戰多倫多速龍，在加蘭特（Darius Garland）交出今季個人新高的40分之下，協助球隊以132:126大勝對手，並取得12連勝。而近兩場僅史堤芬居里（Stephen Curry）撐起的金州勇士，就以107:104擊敗底特律活塞，終於擺脫連敗。

騎士今季氣勢沒法擋，剛在周三（8日）擊敗奧克拉荷城雷霆後，周四再要遇上速龍。速龍今場其實有早段有較多時間處於領先，而且更一度拉開過12分。速龍共有7人取得雙位數的得分及投射命中率都高過騎士，但是加蘭特今場取得自己今季最多的40分以及9次的助攻，伊雲莫利（Evan Mobley）亦有21分11個籃板及6次助攻，還有查列特艾倫（Jarrett Allen）的18分及15個籃板，帶領騎士最後5分鐘反超後保住勝果。球隊目前在聯盟繼續以33勝4負的戰績領先，也追平NBA史上首37場的第5佳戰績。