2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
克里夫蘭騎士2024至25年賽季成績
- 騎士戰績：64勝18負（東岸第1，次輪敗給溜馬）
- 騎士進攻效率：121（聯盟第1）
- 騎士防守效率：111.8（聯盟第8）
騎士休賽期動向
加入：朗素波爾（Lonzo Ball)、拉利蘭斯（Larry Nance Jr.）
離隊：泰爾謝路美（Ty Jerome）、奧高路（Isaac Okoro）
關鍵問題：騎士能否突破瓶頸？
騎士上季取得64勝，榮膺東岸頭號種子。球隊陣容依舊堅強，擁有4位至少入選過一次全明星的球員，包括當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）、伊雲莫比利（Evan Mobley）、加蘭特（Darius Garland）與艾倫(Jarrett Allen)。加蘭特雖於休賽期接受腳趾手術，但日前已參加5對5訓練，即將復出。球隊以波爾取代了第6人候選人謝路美，讓這位前榜眼加入包括迪安迪亨特（De'Andre Hunter）、將缺席開季的史特路斯（Max Strus）、韋迪（Dean Wade）在內的鋒線輪換。
當洛雲米歇爾與加蘭特在後場的控球職能雖有重疊，但當洛雲米歇爾上季願意讓出部分進攻主導權，效果相當理想。前場的莫比利與艾倫也存在一定功能重疊，不過莫比利的外線進步明顯改善了球隊空間。
無論如何，騎士的天賦依舊爆棚，足以再次在東岸取勝。隨著波士頓塞爾特人達譚（Jayson Tatum）與印第安納溜馬夏利貝頓（Tyrese Haliburton）相繼受傷，騎士與紐約人成為最有希望進軍總決賽的東岸球隊。
但在克里夫蘭，NBA常規賽幾乎只是前奏。大家都知道這支球隊仍會很強，即使勝場略減，也仍是東岸豪強。然而，真正的問題在於能否在季後賽中真正突破？
騎士已連續2季止步於次輪，且都是在5場內敗給最終的東岸冠軍。雖然傷病確實有影響，但球隊也必須反思：是否因主力球員技術特性重疊而受限？
這很大程度取決於莫比利的進步。24歲的他上季場均19分、9籃板、3助攻，入選年度第2隊並奪得年度最佳防守球員。他的成長仍有巨大空間，上季已提升持球創造能力，每場三分出手增至3.2次。問題在於，他能否進一步在外線為自己與隊友創造機會？他能否成為年輕版加納特（Kevin Garnett），在攻防兩端皆具威懾力的全能巨星？理論上是有可能的。
若再加上當洛雲米歇爾這位季後賽殺手，騎士將成為任何東岸球隊都難以撼動的對手。但他們必須真正打出那種強隊的氣勢。對騎士而言，今年的目標是「非總決賽不可」。
若再次在次輪止步，且傷病不再是藉口，球隊勢必要重新洗牌。屆時，艾倫或加蘭特可能被列入交易名單，騎士必須重新調整核心。換句話說，若想繼續並肩作戰，就必須一起贏球。
騎士最佳情況
當洛雲米歇爾維持上季的高效表現，減少球權使用率、提升創造力，加蘭特因此發揮更穩定，兩人化學作用延續至季後賽。莫比利在攻防兩端全面爆發，成為球隊實力上限的關鍵推手。隨著亨特進一步融入體系，補上鋒線防守漏洞，騎士成功稱霸東岸，正式成為冠軍熱門。
如果一切崩潰
歷史重演。當洛雲米歇爾重拾高持球習慣，壓縮加蘭特空間；莫比利進攻端成長有限，雖仍是頂級防守者，但與 艾倫功能重疊；亨特無法成為穩定翼位球員，球隊也比預期更懷念謝路美的火力，而波爾的健康再度成疑。最終騎士再次止步於季後賽中段，球隊不得不面對核心變動的現實。
騎士2025至26年賽季賽程
揭幕戰：作客紐約人（香港時間10月23日上午7時開賽）
預測勝場線：56.5
作者：Ben Rohrbach
原文： Cleveland Cavaliers 2025-26 season preview: Why it's Finals or bust for Donovan Mitchell and Co.
原文刊登於 Yahoo 體育