2025至26年NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。

關鍵問題：騎士能否突破瓶頸？

騎士上季取得64勝，榮膺東岸頭號種子。球隊陣容依舊堅強，擁有4位至少入選過一次全明星的球員，包括當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）、伊雲莫比利（Evan Mobley）、加蘭特（Darius Garland）與艾倫(Jarrett Allen)。加蘭特雖於休賽期接受腳趾手術，但日前已參加5對5訓練，即將復出。球隊以波爾取代了第6人候選人謝路美，讓這位前榜眼加入包括迪安迪亨特（De'Andre Hunter）、將缺席開季的史特路斯（Max Strus）、韋迪（Dean Wade）在內的鋒線輪換。

當洛雲米歇爾與加蘭特在後場的控球職能雖有重疊，但當洛雲米歇爾上季願意讓出部分進攻主導權，效果相當理想。前場的莫比利與艾倫也存在一定功能重疊，不過莫比利的外線進步明顯改善了球隊空間。

無論如何，騎士的天賦依舊爆棚，足以再次在東岸取勝。隨著波士頓塞爾特人達譚（Jayson Tatum）與印第安納溜馬夏利貝頓（Tyrese Haliburton）相繼受傷，騎士與紐約人成為最有希望進軍總決賽的東岸球隊。

但在克里夫蘭，NBA常規賽幾乎只是前奏。大家都知道這支球隊仍會很強，即使勝場略減，也仍是東岸豪強。然而，真正的問題在於能否在季後賽中真正突破？