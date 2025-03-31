NBA｜騎士取得勒邦占士離隊後首次60勝　杜蘭特傷出太陽慘敗39分

克里夫蘭騎士，取得今季的第60場勝仗。球隊在主場127:122擊敗洛杉磯快艇，這是騎士自2010年後再次取得60場的勝利，當時勒邦占士（LeBron James）還在隊中。另外，鳳凰城太陽在杜蘭特（Kevin Durant）受創之下，球隊以109:148，以39分之差不敵侯斯頓火箭。

騎士在2008至09年賽季，取得球隊史上最多的66勝，之後一年也以61勝完成賽季，當時是勒邦占士加盟騎士的首段時期。今季騎士兩度打出15及16連勝，可是在今個月中一度失速而連輸4場。在面對着快艇，騎士多數時間處於領先下，終以127:122擊敗快艇。查列特艾倫（Jarrett Allen）個人獨取25分及12個籃板，當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）也有24分及12個籃板，連同22分的伊雲莫利（Evan Mobley），為騎士贏下今個賽季第60場勝仗，也是球隊史上第3次。