NBA｜騎士取得勒邦占士離隊後首次60勝　杜蘭特傷出太陽慘敗39分

克里夫蘭騎士，取得今季的第60場勝仗。球隊在主場127:122擊敗洛杉磯快艇，這是騎士自2010年後再次取得60場的勝利，當時勒邦占士（LeBron James）還在隊中。另外，鳳凰城太陽在杜蘭特（Kevin Durant）受創之下，球隊以109:148，以39分之差不敵侯斯頓火箭。
騎士在2008至09年賽季，取得球隊史上最多的66勝，之後一年也以61勝完成賽季，當時是勒邦占士加盟騎士的首段時期。今季騎士兩度打出15及16連勝，可是在今個月中一度失速而連輸4場。在面對着快艇，騎士多數時間處於領先下，終以127:122擊敗快艇。查列特艾倫（Jarrett Allen）個人獨取25分及12個籃板，當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）也有24分及12個籃板，連同22分的伊雲莫利（Evan Mobley），為騎士贏下今個賽季第60場勝仗，也是球隊史上第3次。
勇士42分大勝馬刺
太陽在最後爭取季後賽機會受到挫折，陣中球星的杜蘭特在對火箭的比賽，在第3節中段因為足踝受創而離場之下。球隊以109:148的大比分落敗，太陽目前以35勝40負排西岸第11，比第10的薩克拉門托帝王輸多2場，餘下只有7場比賽未知杜蘭特能否復出。金州勇士就繼續為保前6席位努力，球隊以148:106大勝聖安東尼奧馬刺，目前以43勝31負繼續守在西岸第6，與第7的明尼蘇達木狼僅差1場。
木狼在主場雖然以123:104擊敗底特律活塞，不過比賽在第2節時雙方一度爆發衝突，兩隊共有5名球員及2位教練被逐。活塞主教練的碧加史達夫（J.B. Bickerstaff），與3名球員伊斯亞史釗活（Isaiah Stewart）、朗賀蘭特（Ron Holland II）及沙斯薩（Marcus Sasser）被趕離場，而木狼就有助教的派基奧尼（Pablo Prigioni）、球員拿斯列特（Naz Reid）及迪雲辛素（Donte DiVincenzo）被逐。另外東岸的季後賽已大定，雖然多倫多速龍仍然掙扎，以127:109擊敗費城76人，目前在東岸排第11，與第10的邁亞密熱火有6場差距，未能晉級季後賽只是時間的事。